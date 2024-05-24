Ligi 2. sırada tamamlayarak play-off’a 3. turdan katılan ve ilk maçında deplasmanda 1461 Trabzon FK’ye 2 – 0 mağlup olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rövanş maçında 27 Mayıs Pazartesi günü rakibini ağırlayacak.

İlk maçı unutan ve ikinci maça konsantre olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu maçta taraftarları ile bütünleşerek zoru başarmayı ve ilk maçtaki dezavantajlı skora rağmen rakibini eleyerek play-off finaline yükselmeyi amaçlıyor.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Bu arada AcnTurk Sigorta Van Spor FK yönetimi, maçın bilet fiyatlarını da belirledi. Kulüpten yapılan paylaşıma göre Maraton Tribünü bilet fiyatı 200 TL, Kale Arkası Tribünü bilet fiyatı ise 100 TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatlarının duyurulmasının ardından bazı taraftarlar kritik ve zorlu maçta taraftarların desteğine ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle bilet fiyatlarının daha makul seviyelere indirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 15.30’da başlayacak.

AcnTurk Van Spor FK, play-off yarı final ilk maçında rakibine deplasmanda 2 – 0 mağlup olmuştu.