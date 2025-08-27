Van Peynirciler Çarşısı esnafı Baver Nar, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, otlu peynirin maliyetindeki yükselişin satışlara olumsuz yansıdığını belirtti.

Otlu peynirin içerisinde bulunan ve şifalı olduğu söylenen otların hem lezzet hem de sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan esnaf Baver Nar, “Van Otlu Peynirinin lezzetiyle beraber fiyatı da her geçen gün artıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyet yükseliyor, bu da doğrudan satış fiyatına yansıyor.” dedi.

“TAZE PEYNİR FİYATI 500 TL’YE KADAR ÇIKTI”

Geçmiş yıllarda günlük 50 ila 100 kilo arası satış yaptıklarını ifade eden esnaf Nar, “Şu an günlük ortalama 20 kilo satış yapabiliyoruz. Fiyat arttıkça vatandaşın alım gücü düşüyor. İnsanlar daha uygun fiyatlı ürünler aramaya başladı. Köylü vatandaşlarımız peynirlerini hazırlayıp getiriyor. Fiyatı onlar belirliyor, biz de mecburen bu fiyattan almak zorunda kalıyoruz. Köyden 330-350, hatta 370 TL’ye kadar alım yaptığımız oluyor. Biz de üzerine kâr koyunca fiyat 400 ila 500 TL’ye kadar çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

KÜP PEYNİRE TALEP YÜKSEK, FİYATI BELİRSİZ

Yazın üretilen taze otlu peynir, toprağa gömülerek olgunlaştırılıyor. Bu süreç yaklaşık 5- 6 ay sürüyor ve ardından “küp peynir” olarak satışa sunuluyor.

Toprak altına küplerle gömülen Van otlu peynirinin önümüzdeki aylarda çıkarılarak satışa sunulması bekleniyor. Ancak fiyatının ne kadar olacağı ise şimdiden bilinmiyor.

Esnaf Nar, “Küp peynirimiz şehir içinde sevildiği kadar kent dışında da yoğun talep görüyor. Vatandaş taze peynirden çok küp peynirini tercih ediyor. Eskiyen peynir hem daha lezzetli hem de daha çok talep görüyor. Ekim ayı itibariyle küp peynir tezgahlarda yerini alacak. Ancak fiyatı henüz belli değil. Taze peynir bu kadar pahalıyken, küp peynir haliyle daha da yüksek olacak gibi görünüyor.” dedi.

“FİYATLAR EL YAKIYOR”

Peynirin Van sofralarında vazgeçilmez olduğunu dile getiren esnaf Baver Nar, “Birçok aile günde üç öğün peyniri sofrasında bulunduruyor. Ancak mevcut ekonomik koşullarda vatandaşın bu geleneği sürdürmesi zorlaşıyor. Millet haklı olarak ‘biraz daha ucuz olsa da alabilsek’ diyor. Ama şu an çok kişi yanaşamıyor, uygun fiyatlı ürün bulamıyorlar. Buna rağmen şehir dışındaki vatandaşlar yılın her döneminde peynire talep oluşturuyorlar.” sözlerine yer verdi.