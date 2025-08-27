Van Büyükşehir Belediyesi yaz boyunca kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanat ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı "Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında kentin farklı noktalarında çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu, sihirbazlık ve köpük balon gösterisi etkinliği gerçekleştiriyor.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği İskele Yaşar Kemal Parkı’nda gerçekleştirilen çocuk şenliği etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanını dolduran çocuklar gösteriler eşliğinde keyifli zaman geçirdi. Van Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca çocukları bu tür organizasyonlarla buluşturmaya devam edecek.