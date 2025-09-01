MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir öncülüğündeki heyetle birlikte çeşitli bakanlıkları ziyaret eden MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Van'ın taleplerini dile getirdi.

Ziyaret programı kapsamında değerlendirmede bulunan Aras, şunları söyledi;

"MÜSİAD Genel Başkanımız Burhan Özdemir nezdinde İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı'na yapılan ziyaret programına biz de Van MÜSİAD olarak katılım sağladık. Öncelikle bu önemli programa bizi dahil eden Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlk ziyaretimiz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya idi, fakat maalesef ilimizdeki uçak seferlerinin olumsuzluğundan dolayı katılamadık, son iki Bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Tarım ve Orman Bakanlıkların programına katlım sağladık.”

“VAN ENERJİ ÜSSÜ OLACAK”

MÜSİAD Van Şube Başkanı Aras, ziyaretlere ilişkin açıklamasının devamında; “Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanımı bakımından AK Parti döneminde adeta devrim niteliğinde icraatlar yaptıklarını, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığını azaltmak için çok önemli mesafe aldıklarını ve bu kapsamda Van'ında çok önemli potansiyeli olduğunu, bunu değerlendirmek adına Muradiye ilçesinde petrol arama faaliyetlerinin son hızla sürdüğünü belirtti. Ayrıca Bakanımız, Türkiye’de en verimli güneşin Van'da olması özelliği ile ciddi GES projeleri için önemli bir merkez olduğunu ve aynı zamanda yer altı madenleri açısından çok zengin olduğunu söylediler. Bu kaynaklarla Van’ın ileride Türkiye'nin Enerji üssü olacağını ifade ettiler” ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANINA VAN DOSYASI

Aras, Tardım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşmelerinde Van dosyası sunduklarını kaydederek; “Bir sonra ki durağımız Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Bakanımız İbrahim Yumaklı beyle bir toplantı yaptık, Bakanımız ülkemizde son zamanlarda yaşanan orman yangınlarından ve ülkemizin bu yıl yaşadığı kuraklıktan söz etti.

Van ili olarak da kendisine ilimizin hayvancılığıyla ilgili bir dosya teslim ettik. Dosyada, Van ilinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’nin birinci ili olduğunu fakat bölgede geçmişte yaşamış olduğumuz olumsuz hadiselerinden dolayı 4,5 milyon olan hayvan sayımızın 2.5 milyona düştüğünü bildirdik. Bunun eski haline veya daha da üstüne çıkması için ‘Milli Dayanışma ve Kardeşlik’ projesiyle kırsaldan şehre gelmiş olan insanlarımızın bir daha köylerine dönmeleri için çok büyük bir fırsat olduğunu buna yönelik cazip teşviklerin olması gerektiğini belirtik.

Bu amaçla hayvan yetiştiriciliğini yapan vatandaşlarımızın sıvat ve gölgeliklere ihtiyacı olduğunu dile getirdik. Ayrıca ilimizin hayvan yetiştiriciliğine müsait olduğunu çünkü ülkemizin yüzde 10 merasının Van ilimizde olduğunu ifade ettik. Bakanımız da meralardaki hayvan potansiyeli, sıvat ve gölgeliklerin eksiklerini bildiklerini, bu konuda ciddi bir çalışma yaptıklarını, kısa bir zamanda da sonuçlanacak olacağının sözünü verdiler” dedi.

“VAN ET KESİMİNDE DE ÜS OLACAK”

Van’ın kırmızı et kesiminde de üs olacağının söylendiğini dile getiren Aras, açıklamalarını şöyle tamamladı; “Aynı zamanda Bakanımız Van'ı kırmızı et kesimi için bir üst yapacaklarını ve bu noktada çalışmalarının devam ettiğini belirtiler. Bizler de Van MÜSİAD olarak Bakanlarımız nezdinde ilimizin sorunları ile ilgilendikleri için başta Genel Başkanımız Burhan Özdemir beye, Enerji Bakanımız Alpaslan Bayraktar beye ve Tarım Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı beye hüsnü kabullerinden dolayı teşekkür ettik. Van için yapılan bu çalışmalar çok kıymetlidir. Bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz" diye kaydetti.