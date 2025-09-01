Van'ın Özalp, Saray, Çaldıran, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde bulunan 23 göl ve gölette suyun pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik ve TDS değerleri yerinde ölçüldü. Yapılan incelemelerde, ölçüm sonuçlarının şimdilik balıkçılık açısından uygun olduğu tespit edildi. Ayrıca su kaynaklarından alınan numuneler, fiziko-kimyasal değerlendirmeler için laboratuvara gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, bölgedeki birçok göl ve gölete belirli dönemlerde sazan balıkları bırakıldığı belirtildi. Yerinde yapılan incelemelerde, su seviyelerinin geçen yıla göre bir miktar düştüğü, ancak balıkçılık açısından şimdilik risk oluşturmadığı, düşüşün devam etmesi halinde ise tehlike oluşturabileceği ifade edildi. Kuraklığın muhtemel etkilerinin en aza indirilmesi için mevcut su kaynaklarının kirletilmemesi, sulama suyu iletiminin kapalı sistemlerle sağlanması, damla ve yağmurlama gibi basınçlı sulama yöntemlerinin tercih edilmesi, ayrıca suyu fazla tüketen bitkiler yerine az su tüketen ürünlerin ekilmesi gerektiği vurgulandı.

"23 göl ve gölette yerinde incelemeler yapıldı"

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, kuraklığın bir bölgedeki yağışların uzun yıllar ortalamasına göre düşük olması ve sıcaklığın ise normalden yüksek seyretmesi sonucu ortaya çıkan iklimsel bir olay olduğunu belirtti. Tarımsal kuraklığın ise hayvansal ve bitkisel üretimde verim düşüklüğü, oksijen azalması, su seviyelerinin düşmesi ve stok yoğunluğuna bağlı balık ölümleri şeklinde kendini gösterdiğini ifade eden Şube Müdürü Demir, "İl Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, ilimizde yaşanması muhtemel kuraklığın su kaynakları ve balıkçılığa muhtemel etkilerini araştırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda ilimizde bulunan 23 göl ve gölette yerinde incelemeler yapılmış; su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, tuzluluk ve toplam çözünmüş katı madde değerleri ölçülmüştür. Ayrıca, bu kaynaklardan birer litrelik su numuneleri alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, parametrelerin büyük ölçüde balıkçılık açısından uygun olduğu belirlenmiştir" dedi.

"Vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçilmeli"

Söz konusu incelemelerde, su seviyelerinde bir önceki döneme göre düşüş olduğu tespit edildiğini dile getiren Demir, "Bu düşüşün balıkçılık açısından şu an için risk teşkil etmediği ancak devam etmesi halinde tehlike oluşturabileceği değerlendirilmiştir. İlimizde yaşanması muhtemel kuraklığın balıkçılığa etkilerini en aza indirebilmek için; su kaynaklarının kirletilmemesi, basınçlı sulama sistemine geçilmesi, vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçilmesi, kapalı (borulu) sulama sistemlerinin kullanılması ve su iletiminde kayıpların önlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, su kısıtı bulunan bölgelerde su ihtiyacı fazla olan bitkiler yerine, daha az su tüketen bitkilere yönelmelidir" diye konuştu.