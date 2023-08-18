WanHaber – Mehmet Salih Giyci
Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin(VEDAŞ), planlı bakım onarım çalışmaları devam ediyor.
VEDAŞ, Van'ın 13 ilçesinde planlı bakım onarım çalışması kapsamında bugün elektrik kesintisi uygulayacak.
İşte kesintinin yaşanacağı yerler ve saatleri
MURADİYE:
08:30- 09:00 saatleri arası Kocasapan Mahallesi, Ovapınar Mahallesi, Topuzrapa Mahallesi, Uluşar Mahallesi, Uluşar Zincirli Mezrası, Beşparmak Mahallesinde, 09:00-17:00 saatleri arasında ise Yalındüz Mahallesi.
ÇALDIRAN:
09:00- 17:00 saatleri arası Hangedik Köyü ve İncealan Köyü
GEVAŞ:
09:00- 17:00 saatleri arası Yemişlik Mahallesi ve Bağlama Mahallesi
GÜRPINAR:
09:00- 17:00 saatleri arası Öveçli Yelekli Mezra, Otbiçer, Değirmendüzü, Aşağı Kaymaz, Yukarı Kaymaz, Arkboyu, Sakallar Ve Parmak Mahalleleri
BAHÇESARAY:
09:00- 17:00 saatleri arası Yaylakonak Altıntaş ve Bağlı Sokaklar
TUŞBA:
09:00-17:00 saatleri Arası Ağartı Köyü, Ayanıs Yazlıkları,
12:00-20:00 saatleri arasında ise Alaköy, Atmaca, Ağartı, Mollakasım Mahalleleri ile Molakasım Yazlıklar, Yekebağ, Hayvan Çiftliği, Mikrom Ges, Memba Tarım Hayvancılık.
SARAY:
09:00- 17:00 saatleri arası Aşağı Turgalı Köyü, Yukarı Turgalı Köyü, Damlacık Köyü,
14:00-14:30 saatleri arası Hacı Aptullah Çiftlik, Nurettin Güzel Taşocağı, Güzeldere Mezrası, Aşağı Yukarı Turgalıdamlacık Köyü, Aksipi Mezrası, Hacıali Köyü, Keçel Mezrası, Şeytan Mezrası, Aşağı Akçagöller, Yukarı Akçagöller, Gündüzlü Mezrası,
Çırak Köyü, Akmeşet Mezrası, Bodurağaç Köyü, Yarım Kaya Köyü, Çakmak Köyü, Aşağı Yukarı Dönerderedorutay Köyü, Çubuklu, Seydibey, Aksorguçgünyüzlü, Çavuşlar, Oymaklı, Eğribelen, Aşağı Yukarı Koçkıran Köyleri, Kurudere Karakolu, Yumruklu Köyü, Aşağı Yorganlı, Yukarı Yorganlı, Yavuzlar Köyü, Yukarı Balçıklı Köyü, Aşağı Balçıklı Köyü, Sağmalı Köyü, Tepecik Mezrası, Sarılar Mezrası, Goleboğa Mezrası, Hacıali Köyü, Keçel Mezrası, Şeytan Mezrası, Aşağı Akça Göller, Yukarı Akçagöller, Gündüzlü Mezrası, Çırak Köyü, Akmeşet Köyü, Yarım Kaya Köyü Ve Çakmak Köyü.
ÖZALP:
09:00- 17:00 Saatleri Arası Aşağı Yorganlı Köyü, Yukarı Yorganlı Köyü, Aşağı Balçıklı Köyü, Yukarı Balçıklı Köyü, Yavuzlar Köyü,
13:00-13:30 Saatleri Arası, İstasyon Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kargalı Mahallesi, Tepedam, Mollatopuz, Mehmetalan, Şehit Tepe Ve Dağdeviren Köyleri, Aydınlar Ve Taşkonak Mezraları
BAŞKALE:
09:00- 17:00 saatleri arası Böğrüpek Köyü.
ERÇİŞ:
09:00- 17:00 saatleri arası Salmanaga, Keklikova, Ergücü, Deliçay, Pay, Hocaali, Aşağı Çökek, Yukarı Çökek, Kızılören İmamabdal, Yankı Tepe, Morgedik, Sarıkök, Tırmıklı Çakıllar Mezrası, Morgedik Hes.
EDREMİT:
09:00- 17:00 saatleri Arası Kıyıcak Mahallesi
İPEKYOLU:
08:00-17:00 saatleri Arası Kevenli Toki ve Bağlı Sokaklar 09:00- 17:00 Saatleri arası ise Kevenli Mahallesi, Kevenli Toki Kök 6, Kevenli Toki Kök 5, Kevenli Toki Kök 4, Kevenli Toki Kök 3, Kevenli Toki Kök 2, Kevenli Toki Kök 1.