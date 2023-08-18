Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında bu sene ilk defa bir kadın albay bir üst rütbeye terfi ettirilmiş ve Gökçen Fırat, tuğamiralliğe yükseltilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilke imza atılmıştı.

NATO Medya Merkezi, İngiltere'deki NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda (MARCOM) Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı görevini yürüten Gökçen Fırat'ın amiralliğe terfisiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) amiralliğe terfi eden ilk kadın olan Tuğamiral Gökçen Fırat'ın NATO'daki görevine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Fırat'ın kritik bir görevde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Konumu dört NATO daimi deniz kuvvetlerinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifak çapındaki deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir" değerlendirmesi yapıldı.

Tuğamiral Fırat'ın değerlendirmeleri

Tuğamiral Fırat'ın MARCOM görevi öncesi Norveç'teki NATO Müşterek Harp Merkezi'nde de görev yaptığı belirtilen açıklamada Fırat'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Fırat, amirallik görevinin bir denizci için en yüksek rütbe olduğunu belirterek bu noktaya ulaşmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Her görevin deneyimini artırmak ve vizyonunu geliştirmek için bir fırsat olduğunu kaydeden Fırat, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmam beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi" ifadelerini kullandı.

Fırat ayrıca, "Milletimize ve ordumuza şeref, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Ensonhaber