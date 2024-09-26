Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Kutlama etkinliğine, Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, Başhekim Doç. Dr. Veli Avcı, Başhemşire Gamze Gençer Baran ve Destek Hizmetleri Müdürü Ferhat Çetinkaya gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, hastanedeki eczacılar da bu anlamlı günde yer aldı.

Genel Müdür’den Övgü Dolu Sözler

Etkinlikte bir konuşma yapan Genel Müdür Fatih Doğan, “Hastanemizde görevli eczacılar başta olmak üzere tüm eczane çalışanlarının 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadeleriyle eczacıların katkılarına dikkat çekti. Bu sözler, katılımcılara büyük bir moral kaynağı oldu.

Hediyeler ve Kutlama Pastası

Konuşmanın ardından, eczacılara özel hediyeler takdim edildi ve bu anlamlı gün, bir pasta kesimi ile taçlandırıldı. Eczacıların yüzündeki gülümsemeler, kutlamanın sıcak atmosferini daha da artırdı.

Eczacılara Destek ve Teşekkür Mesajı

Bu özel gün, eczacıların sağlık sistemindeki kritik rolünü bir kez daha hatırlattı. Lokman Hekim Hastanesi, eczacıları yalnızca bu günde değil, her zaman desteklemeye ve değer vermeye devam edeceğini gösterdi.