Van Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternetçiler Esnaf Odası’nda seçim heyecanı yaşandı. Oda üyeleri, yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Mevcut Başkan Niyazi Budak’ın aday olmadığı seçimlerde, odanın genel sekreteri Adem Tuncil, İsmail Yılmaz ve Miran Karatay yarıştı. Üç listenin yer aldığı seçimlere oda üyeleri yoğun katılım gösterdi.

3 LİSTEDE SEÇİME GİDİLDİ

Toplam 630 üyesi bulunan odada, 450 üye oy kullandı. 374 oyun geçerli olduğu sayım sonucunda; beyaz liste ile yarışan Adem Tuncil 248 oy, kırmızı liste ile seçime giren İsmail Yılmaz 81 oy ve mavi liste ile seçime giren Miran Karatay) ise 45 oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre en fazla oyu alan beyaz listenin adayı Adem Tuncil, Van Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternetçiler Esnaf Odası’nın yeni başkanı seçildi.