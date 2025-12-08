Bitlis ve Van Gölü Havzası’nda bugün yaşanan hava olayları, bölgede adeta dört mevsimin aynı anda yaşandığı görüntüler oluşturdu. Yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kalırken, sadece birkaç kilometre aşağıda vatandaşların mangal yapıp göle girmesi dikkat çekti. Bu sıra dışı görüntüler, bölgede dikkat çekici manzaralar oluştururken, şehrin yüksek kesimlerine doğru ilerledikçe birkaç kilometrelik mesafede önce sağanak yağmur, ardından kar yağışı görüldü.

Rakım arttıkça kar birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yalnızca kısa bir mesafe geride kalan bölgelerde yağmur devam etti. Daha da ilginci, aşağı yamaçlarda ve Van Gölü kıyısında vatandaşların yağmurlu havaya rağmen suya girerek yüzmeye devam etmesi ve piknik yapmasıydı. Sadece birkaç kilometrelik mesafede yükseklerde kış yaşanırken, eteklerde sonbahar havası hâkimdi. Göl kenarında ise piknik yapan ve göle giren vatandaşların oluşturduğu yazdan kalma görüntüler dikkat çekti.

Bu durumun halk sağlığı açısından da önemli sonuçları olabileceğini belirten Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, "Sıcaklık değişimlerinin çok kısa mesafelerde hızla farklılaşması hem sürücüler hem de yüzme amaçlı göle giren vatandaşlar için risk oluşturuyor. Kar ve buzlanma nedeniyle trafik güvenliğine, soğuk göl suyunda ise hipotermi ihtimaline karşı dikkatli olunması gerekiyor. Soğuk suyun etkisi, kişinin vücut özellikleri, suda kalış süresi ve suyun sıcaklığına göre değişmektedir.

Özellikle 0 dereceye yakın sularda yüzme veya ani şekilde soğuk suya girme, vücuttan ısı kaybını hızla artırarak soğuk su şoku ve devamında hipotermi gelişimine neden olabilir. Bunun yanında dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerde, eğime bağlı olarak sıcaklık farklılıkları belirgin şekilde düşebilir. Bu tür kırsal alanlarda araç kullanacak kişilerin yolda kalma, donma riski veya kaza durumlarına karşı gerekli tedbirleri almaları önemlidir" dedi.