Vanspor Diyarbekirspor maçına hazırlanıyor

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 4 puan almayı başaran Silahtaroğlu Van Spor FK, kendi sahasında, 3. hafta maç hazırlığını sürdürüyor.

Yaptığı iyi başlangıcın devamını getirmek ve sahadan galibiyet ile ayrılarak puanını 7'ye yükseltmek isteyen Silahtaroğlu Van Spor FK'de moraller yerinde gözüküyor.

19 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak olan maçtan, Van Spor kadar konuk ekip de istediğini alarak ayrılmak istiyor.

Lige arzu ettiği gibi bir başlangıç yapamayan ve çıktığı iki maçtan sadece 1 puan alabilen Diyarbekir Spor A.Ş., galibiyetle tanışmak istiyor.

VAN SPOR'A MORAL ZİYARETİ

Kendi tesislerinde Diyarbekir Spor A.Ş. maçı hazırlıklarını sürdüren Silahtaroğlu Van Spor'a moral ziyareti de gerçekleşti. Eski Van Sporlu futbolcuların bir araya gelerek oluşturduğu Van Masterler Derneği'nin üyeleri, tesisleri ziyaret ederek takım futbolcuları ve teknik heyete tatlı ikramında bulunarak, başarı dileklerini iletti.

Van Spor Teknik heyet ve futbolcular da, nazik ziyaretlerinden ötürü Van Masterler Derneği üyelerine teşekkür etti.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bu arada, 19 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak olan Silahtaroğlu Van Spor FK - Diyarbekir Spor A.Ş. maçını yönetecek olan hakemler de açıklandı.

Maçta Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. Kestanlıoğlu'nun yardımcılığını Ercan Akdeniz ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Hasan Avcı görev alacak.

HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup, bu hafta da çekişmeli maçlara sahne olacak. Haftanın maçları şu şekilde;

Hekimoğlu Trabzon – Niğde Anadolu FK

Sarıyer – Turgutluspor

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor – Serik Belediyespor

Sivas Belediye Spor – Kahramanmaraşspor A.Ş.

İnegölspor – Etimesgut Belediyespor

Bodrumspor A.Ş. - Ergene Velimeşespor

Somaspor – Afjet Afyonspor

Çorum FK – Sakaryaspor A.Ş.

Ankaraspor – Adıyaman 1954 Spor

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