Vanspor Diyarbekirspor maçına hazırlanıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Van Spor FK, 19 Eylül Pazar günü, ligin 3. hafta maçında sahasında Diyarbekir Spor A.Ş.'yi konuk edecek.
Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 4 puan almayı başaran Silahtaroğlu Van Spor FK, kendi sahasında, 3. hafta maç hazırlığını sürdürüyor.
Yaptığı iyi başlangıcın devamını getirmek ve sahadan galibiyet ile ayrılarak puanını 7'ye yükseltmek isteyen Silahtaroğlu Van Spor FK'de moraller yerinde gözüküyor.
19 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak olan maçtan, Van Spor kadar konuk ekip de istediğini alarak ayrılmak istiyor.
Lige arzu ettiği gibi bir başlangıç yapamayan ve çıktığı iki maçtan sadece 1 puan alabilen Diyarbekir Spor A.Ş., galibiyetle tanışmak istiyor.
VAN SPOR'A MORAL ZİYARETİ
Kendi tesislerinde Diyarbekir Spor A.Ş. maçı hazırlıklarını sürdüren Silahtaroğlu Van Spor'a moral ziyareti de gerçekleşti. Eski Van Sporlu futbolcuların bir araya gelerek oluşturduğu Van Masterler Derneği'nin üyeleri, tesisleri ziyaret ederek takım futbolcuları ve teknik heyete tatlı ikramında bulunarak, başarı dileklerini iletti.
MAÇIN HAKEMLERİ
Bu arada, 19 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak olan Silahtaroğlu Van Spor FK - Diyarbekir Spor A.Ş. maçını yönetecek olan hakemler de açıklandı.
Maçta Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. Kestanlıoğlu'nun yardımcılığını Ercan Akdeniz ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Hasan Avcı görev alacak.
HAFTANIN DİĞER MAÇLARI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup, bu hafta da çekişmeli maçlara sahne olacak. Haftanın maçları şu şekilde;
Hekimoğlu Trabzon – Niğde Anadolu FK
Sarıyer – Turgutluspor
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor – Serik Belediyespor
Sivas Belediye Spor – Kahramanmaraşspor A.Ş.
İnegölspor – Etimesgut Belediyespor
Bodrumspor A.Ş. - Ergene Velimeşespor
Somaspor – Afjet Afyonspor
Çorum FK – Sakaryaspor A.Ş.
Ankaraspor – Adıyaman 1954 Spor
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