Mülkiyeti Karayollarına ait, Erciş ilçesi Örene Mahallesi’ndeki 2 taşınmaz ayrı ayrı ihalelerle satışa çıkarılacak.

ERCİŞ İLÇESİNDEKİ ARSALAR HANGİ TARİHTE İHALEYE ÇIKACAK?

Kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak arsaların ihalesi 24 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

128/3 parsel numaralı, 11 bin 894 metrekarelik taşınmaz saat 10.00’da, 128/4 parsel numaralı, 3 bin 543 metrekarelik taşınmaz ise saat 11.00’de, Edremit Kıyıcak Mahallesi Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresinde satışa sunulacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Kanuni ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık) ve nüfus cüzdanı fotokopisi

-Noter tasdikli imza beyannamesi

-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon, faks numarası, e-posta adresi)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesinde belirtilen şartları taşımalıdır.)

-İhale dosyası alındı belgesi.

İlan ile ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.