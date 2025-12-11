AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar kasım ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 58,3 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl kasımda, metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 33,4 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 43, geçen yıl kasım ayına göre ise yüzde 39 azalma yaşandı.

Yağışlar, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kesimleriyle Sivas çevrelerinde yüzde 40'tan fazla arttı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı.

Türkiye genelinde tüm bölgeler normalleri altında yağış aldı. Yağışlarda, normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 59 ile Karadeniz oldu.

Kasım ayı yağışlarında Karadeniz Bölgesi'nde son 15, Akdeniz Bölgesi'nde ise son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Artvin ve Rize'de son 65 yılın en düşük kasım ayı yağışı

İl geneli yağışlarda Balıkesir, Çanakkale, Hakkari ve Sivas normalin üzerinde yağış aldı, diğer tüm illerde kasım ayı yağışları normallerin altında kaldı.

Rize'de metrekareye düşen yağış, normali olan 178,9 kilogramın aksine bu ay yalnızca 10,4 kilogramda kalarak belirgin bir düşüş gösterdi.

Sivas'ta son 13 yılın en yüksek kasım ayı yağışı görüldü, Artvin ve Rize son 65 yılın en düşük yağışını aldı.

Bu yıl kasım ayında en az yağış Iğdır'da kaydedildi, normaline göre en büyük azalma yüzde 97 ile Artvin'de görüldü.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 8,4 gün iken, kasımda ortalama 5,2 gün oldu.

Kasımda yağışlı gün sayısı, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Antalya çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ise 1 güne kadar düştü.