Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti.

Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 16 Mart'ta son yolculuğuna uğurlanacak

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlber Hoca ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

İletişim Başkanı Duran'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçi ve yazar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı Kalın: Kıymetli hocamızın hizmetleri her daim şükranla anılacaktır

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, açıklamasında milletin yetiştirdiği müstesna ilim ve irfan insanlarından biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarih mirasımızı büyük bir titizlikle ele alan, engin bilgisi, güçlü kalemi ve kendine has üslubuyla genç kuşaklara tarih bilincini sevdiren ve ilmin vakarını her daim koruyan kıymetli hocamızın hizmetleri her daim şükranla anılacaktır. Merhum İlber Ortaylı'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Ortaylı'nın ailesine taziye ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ortaylı'nın hayatını kaybettiği Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek kızı ve kardeşlerine taziyelerini iletti.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, Türk milletinin çok değerli bir değerini kaybettiğini ve herkese başsağlığı dilediğini söyledi.

Memişoğlu, "Aileye başsağlığı dileklerimizi ilettik, hekim arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Başımız sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir değer, birçok insan yetiştirmiş, Türkiye'nin gerçekten tarih anlamında, geçmiş anlamında bilgili bir dahisiydi kendisi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizler hocamızın ülkemize yaptığı katkılardan dolayı mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz." dedi.

Taziye ziyaretinde Memişoğlu'na, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner eşlik etti.

Kabine üyelerinden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı, tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında, "Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaleme aldığı eserlerle ardında eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinde mihenk taşı olan İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı hocamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk tarihine, akademi dünyasına ve kültürel hafızamıza kıymetli katkılar sunan, bilgisi ve birikimiyle nesiller yetiştiren değerli bir ilim insanını kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bazı insanlar sadece yaşadıkları döneme değil, geleceğe de iz bırakır. İlber Ortaylı böyle bir isimdi. Geride bıraktığı ilim, düşünce ve kültür mirasıyla daima hatırlayacağımız Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin kutup yıldızı, ülkemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birisi olan değerli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, akademi camiasına, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ömrünü tarih bilincinin güçlenmesine, kültür ve medeniyet birikimimizin gelecek nesillere aktarılmasına adayan sayın Ortaylı, ilim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinmiştir. Bu değerli hizmetleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile de taltif edilmişti. Sayın Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde verdiği Türk İdare Tarihi ve Türk İslam Düşünce Tarihi dersleriyle pek çok öğrenci yetiştirmiş; bizlere de ilmi birikiminden istifade etme imkanı sunmuş kıymetli bir hocamızdı. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ilmi birikimi ve güçlü anlatımıyla tarih bilincinin geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Akademik çalışmaları, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle tarih alanında çok kıymetli bir miras bırakan Ortaylı, yalnızca bir bilim insanı değil aynı zamanda toplumda tarih şuurunun gelişmesine öncülük eden önemli bir münevverdi. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, bilim dünyamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "Kıymetli hocamız İlber Ortaylı'nın öğrencisi olma bahtiyarlığını yaşamış biri olarak vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Kendine has üslubu, engin bilgisi ve anlatımıyla bizlere tarihi sevdiren çok kıymetli bir hocaydı. Kendisini her zaman saygı, minnet ve güzel hatıralarla anacağım. Mekanı cennet olsun." mesajını yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin hafızasına büyük katkılar sunan, büyük tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dahisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi, ülkemizin müstesna tarihçi ve bilim insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı beyefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Neşeli kişiliği ile tanımaktan, hoş sohbetine tanık olmaktan bahtiyar olduğum kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği müstesna değerlerden, kıymetli tarihçi ve bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi, akademi camiası, öğrencileri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, "Milletimizin tarih hafızasına önemli katkılar sunan, ilmi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve tarihimize adamış değerli hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da NSosyal hesabından, "Türk tarihçiliğinin büyük ismi, kıymetli ilim insanı İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarihe olan eşsiz vukufiyeti, engin bilgisi ve nesillere ilham veren anlatımıyla ülkemizin kültür ve düşünce dünyasında silinmez izler bırakan İlber Ortaylı Hocamız, ilmiyle, duruşuyla ve memleket sevdasıyla her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

AK Parti'den taziye mesajları

AK Parti genel başkanvekilleri Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarih alanının müstesna simalarından, mütefekkir kimliğiyle temayüz etmiş değerli ilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. İlmi birikimi, entelektüel ufku ve münevver şahsiyetiyle akademi dünyasında müstesna bir yer edinmiş olan merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tüm talebe ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise tarihe duyduğu derin muhabbeti ilme dönüştüren, sevdiğini sevdiren, araştırmacı ruhu ve farklı bakış açılarıyla milletin ufkunu genişleten, geçmişin hakikatini bugünün idraki ve yarının istikametiyle yoğurarak adeta kıymetli bir maden gibi işleyip, sunan müstesna ilim insanı Ortaylı'nın vefat haberini "derin bir teessür ve hüzünle" öğrendiğini belirtti.

Elitaş, "Derin ve güçlü entelektüel birikimi, münevver şahsiyeti ve ilim aşkıyla tarih şuurunun milletimizde kökleşmesine büyük katkılar sunan kıymetli hocamız, kaleme aldığı eserleri, yetiştirdiği talebeleri ve ortaya koyduğu fikirleriyle daima hatırlanacak, ilim ve irfan dünyamızda müstesna bir iz bırakmıştır." paylaşımında bulundu.

Başta ailesi olmak üzere ilim ve irfan ehline, akademi camiasına, talebelerine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyen Elitaş, "Merhuma Cenab-ı Hakk'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Kelimenin tam anlamıyla alim, kelimenin tam anlamıyla üstad ve kelimenin tam anlamıyla vatan evladı kıymetli büyüğümüz İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Büyük bir değerimizden yoksunuz artık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih ve medeniyet birikimimizin mümtaz isimlerinden, engin bilgi birikimi ve medeniyet perspektifiyle milletimizin tarih şuuruna büyük katkılar sağlayan kıymetli tarihçimiz İlber Ortaylı Hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hayatını ilme, kültüre ve tarihimize adayan kıymetli hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İlber Ortaylı'nın geride bıraktığı eserler ve yetiştirdiği nesillerle daima hayırla yad edileceğini kaydeden Yazıcı, "Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise paylaşımda, Türkiye'nin mümtaz tarihçilerinden, her sohbetiyle ufuklar açan Prof. Dr. Ortaylı'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ortaylı'nın ilmi, üslubu ve duruşuyla bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli şahsiyetlerden biri olduğunu aktaran Acar, "Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman da, "Bugün büyük bir insanı, kıymetli bir tarihçiyi ve her zaman ufkumuzu açan bir Hocamızı kaybettik." paylaşımında bulundu.

Hüseyin Yayman şunları kaydetti:

"İlber Ortaylı sadece bir tarihçi değil, bu millete tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten değerli bir hocaydı. Onu dinlerken tarih kitaplardan çıkıp hayatın içine girerdik. Geride bıraktığı bilgi, yetiştirdiği öğrenciler ve açtığı ufuklar her zaman hatırlanacak. Ne söylesek boş. Dünya fani… Onu ilk tanıdığımda okumaya, tarihe ve Türkiye sorunlarını anlamaya meraklı bir gençtim. Her zaman çok değerli tavsiyeleri oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türk tarihçiliğinin en müstesna isimlerinden, ilmi birikimi ve güçlü anlatımıyla geniş kitlelere tarih şuuru kazandıran Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Büyükgümüş, ömrünü ilme, araştırmaya ve tarih bilincinin nesillere aktarılmasına adayan Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim dünyasına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden, tarih şuurunun toplumda kökleşmesi için ömrünü ilme ve irfana vakfeden İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Ortaylı'nın yalnızca akademiye değil, özellikle genç nesillere tarihi sevdiren, geçmişle bağ kurmanın bir milletin geleceğini inşa etmedeki önemini anlatan "kıymetli bir münevver" olduğunu ifade eden Sırakaya, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise Türkiye'nin değerli tarihçilerinden, kıymetli ilim insanı ve yazar Prof. Dr. Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu paylaşımında, ömrünü bilime, Türk tarihine ve kültürüne adamış olan Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Engin bilgisi, kendine has üslubu ve tarihimize tuttuğu ışıkla hafızalarımızda her zaman müstesna bir yere sahip olacaktır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri de "İlmi birikimi, tarihimize kazandırdığı eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle daima saygıyla anılacak olan Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer paylaşımında, Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hocamız, tarihi sevdiren, merak etmeyi, düşünmeyi teşvik eden, ufuk açan mümtaz bir bilim insanıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncer, ilme hizmeti ve eserleriyle daima yaşayacak olan Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin en güçlü seslerinden birini kaybettik. İlber Ortaylı bilgisiyle, zarafetiyle ve nesillere tarih sevgisi aşılayan üslubuyla hafızalarımızda yaşayacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."