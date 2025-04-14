Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO), TÜRSAB, VANOTED, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO), Vangölü Aktivistleri, TÜRES, VAHATUDER, Elite World ve Tariria gibi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının paydaşlık yaptığı Akdamar Adası 3. Badem Çiçeği Festivali 19-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

NECDET TAKVA: “FESTİVALİN AKDAMAR ADASI’NDA GERÇEKLEŞMESİ İSE AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR”

Lansman toplantısında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festivalimizin hazırlık toplantısı için bir aradayız. Van, florası ve faunasıyla Türkiye’nin diğer kentlerinden ayrılan, farklılıklarıyla ön plana çıkan bir şehir. 20 bin yıldır insanlar burayı yaşam alanı olarak seçmiş. Baharın gelişiyle erken açan badem ağaçlarımız da bu güzelliğe ayrı bir renk katıyor. Badem çiçekleri, insanın kültürel ve ulusal dünyasında önemli bir yere sahip. Festivalin Akdamar Adası’nda gerçekleşmesi ise ayrı bir anlam taşıyor. Önemli bir tapınağın bulunduğu bir adada gerçekleşiyor olması da ayrıca çok güzel. İlkbaharda kısa süreliğine de olsa açan badem çiçekleri adamıza görsel bir şölen sunuyor.” diye konuştu.

ABDURRAHMAN ŞAHİN, “AKDAMAR ADASI, BADEM ÇİÇEKLERİYLE ADETA BİR TABLOYA DÖNÜŞMEKTE”

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak adına büyük bir fırsat sunduğunu belirten Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, “Her yıl baharın gelişiyle birlikte Akdamar Adası, badem çiçekleriyle adeta bir tabloya dönüşmekte. Bu eşsiz güzellik aynı zamanda Van'ın kültürel zenginliğinin, turizm potansiyelinin ve doğayla kurduğu derin bir bağın da göstergesidir. Bu festival, sadece bir görsel şölen sunmakla kalmıyor; Van'ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda bu festival yerel sanatçılarımızın, el sanatlarımızın ve yöresel lezzetlerimizin tanıtıldığı önemli bir kültürel etkinliğe de dönüşmüş durumda.” dedi.

“ÇOK YÖNLÜ BİR ETKİNLİK OLARAK PLANLANDI”

Şahin konuşmasının devamında, “Van Valiliği himayelerinde, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kamu kurum ve kuruluşları ve turizm sektörü paydaşlarımızla bu festivali bir doğa ve kültür şölenine dönüştürmek için büyük bir özveriyle çalıştık. Fotoğraf yarışmalarıyla, halk oyunları gösterileriyle, kano ve yelken gösteriyle, konserlerle stantlarımızla festivalimiz bölge turizmine katkı sağlayacak çok yönlü bir etkinlik olarak planlandı.” sözlerine yer verdi.

VALİ YARDIMCISI İBRAHİM GÜLTEKİN, “FESTİVALLER, ŞEHİRLER İÇİN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERDİR”

Lansman toplantısında konuşan Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ise, “3’üncüsünü düzenlediğimiz Badem Çiçeği Festivali’nin tanıtım lansmanı vesilesiyle bir aradayız. Festivaller, şehirler için önemli ve prestijli etkinliklerdir. Çünkü festivaller, şehirdeki insanları birbirleriyle, bölge illeriyle ve hatta diğer ülkelerin vatandaşlarıyla bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlar. Aynı zamanda ekonomik ve kültürel etkileşimlere zemin hazırlar. Festivaller, turizmi ciddi anlamda besler ve şehirler için önemli ekonomik katkılar sunar. En önemlisi, festivaller kentlerin doğal güzelliklerini, tarihi, sanatsal ve kültürel değerlerini yansıtır ve bu öğeleri güçlendirir. Ben özellikle bu yansıtma boyutunu çok önemsiyorum. Bir şehrin doğal, tarihi, kültürel ve sanatsal güzelliklerini festivaller aracılığıyla uluslararası platformda doğru şekilde tanıtmak büyük önem taşır.” diye konuştu.

“HAZIRLIK SÜRECİNDE TÜM PAYDAŞLARIMIZ ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Festivalin Van için kültürel zenginliklerini yansıtan bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Vali Yardımcısı Gültekin, “Festivalin yapıldığı yer, dünyadaki en zengin bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Van’ın kültürel zenginliklerini yansıtan bir festival olacak ve umarım başarılı bir şekilde gerçekleşecek. Bu tür etkinliklerin şehrin tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi ve daha iyi hale getirilmesi için çaba gösterilmesi gerekiyor. Hazırlık sürecinde tüm paydaşlarımız elinden geleni yaptı. Bu anlamda başta Sayın Valimiz Ozan Balcı olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi’ni, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nü, Tarım İl Müdürlüğü’nü ve diğer paydaşlarımızın ilgili birimlerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lansman toplantısı soru cevap şeklinde sona erdi.