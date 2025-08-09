Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün kapalı yapısı, yüksek rakımı ve düşük su sıcaklığının kirleticilerin uzun yıllar kalıcı olmasına neden olduğunu, bu durumun gölün geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

Gölün korunmasının yerel bir mesele olmaktan çıkıp, sürdürülebilir ekosistem yönetimi için kritik bir sınav olduğunu ifade eden Akkuş, karar vericiler ve yerel yöneticilere, bilimsel temelli, uzun vadeli koruma önlemleri alma çağrısında bulundu.

“VAN GÖLÜ İÇİN BİLİMSEL KORUMA ŞART”

Tedbir alınmadığı takdirde Van Gölü’nün geri dönüşü olmayan ekolojik bir kayba uğrayacağını belirten Akkuş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tatvan Körfezindeki bu görüntüler, hem utanç verici hem de geleceğimiz adına düşündürücü ve endişe verici... Van Gölü, kapalı bir göl olması, yüksek rakımı (1648 m) ve düşük su sıcaklığı nedeniyle son derece yavaş işleyen bir biyolojik döngüye sahiptir. Bu durum, göle ulaşan kirleticilerin doğal süreçlerle parçalanma süresini ciddi ölçüde uzatarak, atıkların onlarca yıl boyunca gölde kalıcı hale gelmesine neden olmaktadır. Gölün kirlenmesi, yalnızca bugünkü kuşakları değil, gelecek nesilleri de doğrudan tehdit etmektedir. Bu nedenle Van Gölü’nün korunması, yerel bir çevre sorunu olmanın ötesinde, sürdürülebilir ekosistem yönetiminin sınavlarından biridir. Karar vericiler ve yerel yöneticiler, bu gerçeği göz ardı etmeden, bilimsel temelli ve uzun vadeli koruma adımlar atmalı; aksi halde geride bırakılacak miras, onarılamayacak bir ekolojik kayıp olacaktır.”