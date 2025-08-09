Hayvan otlatma ve yem bitkisi üretimi için kullanılan, genellikle doğal otlaklardan oluşan araziler olan meraların, Türkiye’de tarım ve hayvancılık açısından önemi büyük.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 1998-2020 yılları arasındaki verilerine göre, Van’daki mera varlığı da dahil olmak üzere Türkiye’nin mera alanları raporlandı.

Bu verilere göre Türkiye genelindeki toplam mera varlığı 14 milyon 616 bin 687 olarak açıklandı. Van’da ise toplam mera alanı 532 bin 862 hektar alan olarak kayıtlarda yer aldı.

Aynı dönemde toplam tesbit (tarımda hayvanların otlatılması için kullanılan doğal veya ekili otlak alanlar) alanı ise 12 milyon 2 bin 335 hektaralan olarak raporlandı. Van’da ise toplam tesbit alan 1 milyon 191 bin 64 hektar alan olarak açıklandı.

Türkiye’de tahdit alan, (tarımda veya arazi kullanımında belirli bir bölgenin kullanımına kısıtlama getirilen, genellikle koruma veya planlama amacıyla sınırlandırılmış alan) 8 milyon 258 bin 11 hektar alan olarak açıklandı. Van’daki tahdit alan ise 505 bin 802 olarak raporlara yansıdı.

Bu yıllar içerisinde Türkiye’deki toplam tahsis alan ise 5 milyon 35 bin 91 hektar alan olarak kayıtlara geçerken, Van’ın ise 342 bin 825 olarak kaydedildi.

Van, rapora göre Türkiye’de en fazla mera alanına sahip 6. il oldu.