Sıcak hava şartlarına rağmen zorlu bir mücadele veren berivanlara, yerinde ziyaretler gerçekleştirilerek "Süt Hijyeni" eğitimi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personel, bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede, ilçenin farklı noktalarında hayvanlarını sağan berivanlarla bir araya gelen ekipler, süt sağımından depolamaya kadar olan süreçte hijyenin önemini anlattı. Berivanlara verilen eğitimlerde, sütün kalitesini doğrudan etkileyen ve bozulmasına neden olan faktörler detaylı bir şekilde ele alındı.