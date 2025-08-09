Bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Yeşilay Van Şubesi görevlileri, hem farkındalık oluşturmak hem de daha çok kişiye ulaşmak için çaba gösteriyor.

Şubeye gidenlere bağımlılıktan kurtulmaları için yol gösteren görevliler, danışanların yaşadıkları süreci, hislerini ve önerilerini ifade edebilmeleri için "Danışanlardan Gelen Notlar Panosu" oluşturdu.

Uzmanların rehberliğinde sürdürülen psikososyal destek sürecine katılan bireyler, yaşadıkları dönüşümü, duygularını kimi zaman birkaç kelimeyle kimi zaman da uzun cümlelerle kağıda döküyor.

Danışanların kendi el yazılarıyla tutulan bu notlar, hem yeni gelen bireylere umut olması hem de moral vermesi amacıyla panoya asılıyor.

"Bir daha o çamurlu yollardan geçmeyeceğim", "Benim için Yeşilay karanlıktaki mum ışığı oldu ve ışık beni aydınlattı", "Eskisi kadar negatif ve hissiz değilim" gibi cümlelerin yer aldığı notlar, panoyu görenlere duygusal anlar yaşatıyor.

"Pano sayesinde danışanlar bizlere geri dönüşler sağlıyorlar"

Halkla İlişkiler Uzmanı Dilara Tekin Tulmaç, AA muhabirine, YEDAM'da madde, alkol, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığı konusunda danışanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bağımlılıklardan kurtulmaya çalışanların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını belirten Tulmaç, şunları kaydetti:

"Ücretsiz, ilaçsız ve ayakta tedavi hizmeti sunuyoruz. Kişilerin kendileri gelmek istemediği durumlarda aile yakınlarına da destek hizmeti sağlıyoruz. Bunun yanında 'Danışanlardan gelen notlar Panosu'nun ilk görüşmelere gelenlerin motivasyonlarını artırdığını görebiliyoruz. Pano sayesinde danışanlar bize geri dönüşler sağlıyor. Yazdıkları yazılarla daha iyi olduğunu veya başka neler olabileceğinden bahsediyorlar. Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak zaten gizlilik esasına dayalı çalışıyoruz. Danışanların bilgileri kesinlikle paylaşılmıyor. O yüzden notlarda isim veya başka bir bilgi yer almıyor."

Bağımlı bireylerin yanı sıra yakınlarının da görüşlerini panoya astıklarını dile getiren Tulmaç, "YEDAM'a gelenler sadece iyi dönütler üzerine değil, bazen de eleştirilerini dile getirebiliyorlar. Duygu ve düşüncelerinden ziyade öneri yazan bireylerde oluyor. Kaç yıldır geldiğini, ne gibi destekler aldığını ve hangi yönde fayda sağlandığını yazıyorlar. Danışanlar, duygu ve düşüncelerini sözlerle bize ifade ediyorlardı. Biz de pano yöntemiyle ilerlemeye karar verdik çünkü danışanların neler istediklerini tüm hocalarımızın görmesini istedik." dedi.

"Bizim için değerli ve kıymetli notlar"

Danışanların görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Tulmaç, yazıların anı olarak biriktirildiğini ifade etti.

"Söz uçak yazı kalır" sözünden yola çıkarak böyle bir proje başlattıklarını kaydeden Tulmaç, "Ekip arkadaşlarımızla panoya asılan yazıları her hafta okuyoruz. Bunlar bizim için değerli ve kıymetli notlar. Hiçbir notu atmıyoruz. Yeni gelen danışanlar, 'Hocam buraya gelenler bırakabiliyorlar mı, memnun kalıyorlar mı?' gibi sorular soruyorlar. Biz de onlardan panoya bakmalarını istiyoruz. Yıllardır gelen danışanların bağımlılıktan nasıl kurtulduklarına dair detaylı yazıları bulunuyor. Yazıları okuyan danışanların buraya gelmek için motivasyon ve isteklerinin arttığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.