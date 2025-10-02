Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın bir süredir Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören babası, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ALAN HASTANEYE GELDİ

Acı haberin duyulmasının ardından birçok isim hastaneye giderek Akhan ailesine taziyelerini iletti. Hastaneye gelenler arasında Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcıları Önder Koç ve Ömer Ahmet Özdemir, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Van İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, AK Parti Van İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve çok sayıda kurum amiri yer aldı.

TAZİYE MUŞ'TA KURULACAK

Merhumun cenazesi sabah saat 08.00’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi morgundan alınarak Muş’a götürülecek. Aile taziyeleri Muş’un Varto ilçesinde kabul edecek.