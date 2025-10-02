TFF FGD Antrenör Eğitim Müdürlüğü TFF Bölge Temsilcilikleri işbirliği çerçevesinde düzenlenen 2025 yılı UEFA C Lisans Antrenör Kursları Van, Hakkari, Muş, Bitlis illerinden antrenörlerin katılımıyla 3-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Van’da gerçekleştirilecek.
UEFA C Lisans Kursu Van İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 75. Yıl sahası ve yanında bulunan Spor Eğitim Merkezinde düzenlenecek.
3 Ekim Cuma günü sabah saat 09.00 başlayacak kurslar 10 Ekim Cuma günü saat 17.00 son bulacak.
