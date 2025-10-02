Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanlığı'nın daveti, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Iğdır Azerbaycan Evi'nin destekleriyle düzenlenen program kapsamında iki ülke arasındaki köklü bağların yükseköğretim alanındaki işbirlikleriyle daha da güçlendirilmesi hedeflendi. Gerçekleştirilen ziyaretler Azerbaycan basınında da geniş yankı buldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin yanı sıra Iğdır Üniversitesi Rektörü ve TÜRKAZDER Genel Başkanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar'ın yer aldığı heyet, ilk olarak Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ve Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'ü ziyaret ederek dostane ilişkiler ve akademik işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Hasan Hasanlı ile yapılan görüşmelerde ise eğitim, kültür ve bilim alanlarında ortak projeler ele alındı.

Program kapsamında, 28 yıl süren işgalden kurtarılan ve Türk dünyasının kültür başkenti ilan edilen Şuşa'ya da ziyaret gerçekleştirildi. Burada Şuşa Vali Vekili İlşad İskenderov ile görüşülerek Karabağ'ın kalkınma süreci ve Türkiye-Azerbaycan üniversiteleri arasındaki akademik işbirlikleri değerlendirildi. Şuşa Kalesi ve restore edilen tarihi Şuşa Camisi de ziyaret edildi.

Rektörler, ziyaret programı çerçevesinde Azerbaycan ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde şehadet makamına yükselen kahramanları da unutmadı. Bu kapsamda Azerbaycan'ın millî lideri Haydar Aliyev'in anıt mezarı ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. Ardından 20 Ocak 1990'da Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 20 Ocak şehitlerinin ebedî istirahatgâhı Şehitler Hiyabanı'na gidildi ve dualar edildi. Heyet ayrıca Azerbaycan topraklarında kahramanca şehit düşen Mehmetçiklerimizin aziz hatırasına ithafen inşa edilen Türk Şehitliği Anıtı'nı ziyaret ederek, Bakü'nün istiklali için canlarını feda eden Kafkas İslam Ordusu'nun kahramanlarını rahmetle yad etti.

Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de hazır bulunduğu temaslarda heyet, Karabağ Üniversitesi ve ADA Üniversitesini ziyaret ederek rektörlerle görüştü. Görüşmelerde ortak araştırma projeleri, çift diploma programları, öğrenci ve akademisyen değişim protokolleri ile Türk dünyası üniversiteleri arasında akademik ağların güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Ziyaretleri değerlendiren Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Türkiye ve Azerbaycan, ortak tarihi ve kültürel değerleriyle birbirine sıkı sıkıya bağlı iki kardeş ülkedir. Bu ziyaretlerle akademik alanda kurduğumuz köprüler, bilimsel işbirliklerimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler eğitimde, bilimde ve kültürde aynı hedeflere yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir milletin evlatlarıyız. ‘Bir millet, iki devlet' anlayışıyla omuz omuza yolumuza devam edeceğiz" dedi.