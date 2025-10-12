Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Wanhaber'e yaptığı açıklamada, yapımı planlanan 400 yataklı yeni hastane projesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin bulunduğu alana 400 yataklı yeni bir hastane yapılacak. Yapılacak olan hastane mevcut binayla birleştirilecek. Önümüzdeki yıl temelinin atılması planlanan hastanenin tamamlanması ile birlikte hastalara daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Van Valisi Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti MKYK Üyesi Zahir Soğanda, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz aylarda Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığı ile görüşmüştü. Görüşmede, üniversite hastanesinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yeni bir hastane binası inşa etme süreci ele alınmış ve bu görüşmeler sonucunda, 2026 yılı içinde sağlık standartlarına uygun yeni bir hastanenin inşa edileceği açıklanmıştı.

“HİZMET KALİTEMİZİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRACAK”

Yapılacak yeni hastanenin, mevcut hastanenin iki buçuk katı büyüklüğünde olacağını aktaran Karaman, "Yeni hastane kompleksimiz, ameliyathaneler, servisler ve yoğun bakım üniteleri gibi kapsamlı ve son teknolojiyle donatılmış birimleri içerecek. Mevcut hastanemizin en az iki katı, hatta iki buçuk katı büyüklüğünde, yaklaşık 80 bin metrekare alana sahip olacak şekilde planlanıyor. Bu kompleks, mevcut hastane binası ile arasında avlu oluşturacak bir konseptle tasarlanacak. Fiziki şartların bu denli iyileşmesi, hizmet kalitemizi önemli ölçüde artıracak. Üniversite hastanemizin koşullarının daha iyi hale gelmesi, zengin öğretim görevlisi kadromuzu da bölgede sürekli ikamet etmeye teşvik edecek.” dedi.

“YENİ BİNA 400 YATAK KAPASİTELİ OLACAK”

Hastanenin sadece Van’a değil aynı zamanda bölgedeki civar illerden gelen çok sayıda hastaya da ev sahipliği yaptığını aktaran Karaman, yeni hastane kompleksiyle beraber tanı ve tedavi merkezlerindeki olanakların da arttırılacağını belirtti.

Önümüzdeki sene inşa sürecine başlanacak hastanenin kapasitesine yönelik de bilgiler veren Karaman, son olarak şunları ifade etti:

“Mevcut hastanemiz 50 bin metrekarede hizmet veren ve 662 yatak kapasitesine sahip bir kompleks. Yeni binamız ise ortalama 400 yatak kapasiteli olacak ve bu yatakların 80'i yoğun bakım yatağı olarak ayrılacak. Kompleks tamamlandığında, mevcut hastaneyi de kapsayacak şekilde bir dönüşüm yaşanacak. Uzun vadede, fiziki şartlarımızın çok iyi olacağını, hizmet kalitesinin daha da artacağını ve bunun hem hastalar hem de hekim ve sağlık çalışanları için çok daha güzel koşullar yaratacağını biliyoruz. Ayrıca, mevcut hastaneyi de kademeli olarak 300 yatağa indirmeyi ve böylece şartları daha ferah hale getirmeyi planlıyoruz."