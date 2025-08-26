Trendyol 1. Lig’de 3. hafta heyecanı yaşandı. Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan haftada İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile 0 – 0 berabere kalarak hanesine 1 puan daha ekledi.

Ligin ilk 3 haftasında iki galibiyet ve bir beraberlik alan temsilcimiz 7 puana ulaşarak puan tablosunda 2. sırada yer alıyor. Üç haftalık periyot sonunda 3 galibiyete imza atan Arca Çorum FK 9 puanla lider durumdayken, ardından 7 puanla temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK yer alıyor.

Ligde 5 puanlı Erzurumspor FK 3. sırada, aynı puana sahip Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 4. sırada ve yine 5 puana sahip Sipay Bodrum FK de 5. sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig’de haftanın sonuçları şu şekilde;

Arca Çorum FK 2 - 1 SMS Grup Sarıyerspor

Bandırma Spor 4 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Esenler Erokspor 5 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Alagöz Holding Iğdır FK 0 - 0 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Sipay Bodrum FK 3 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

Erzurumspor FK 3 - 3 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Boluspor 2 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Amed Sportif Faaliyetler 4 - 2 Özbelsan Sivasspor

Eminevim Ümraniyespor 1 - 1 Atakaş Hatayspor

İstanbulspor A.Ş. 1 - 1 Manisa Futbol Kulübü

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig’de 3. hafta sonunda puan durumu ve sıralama şu şekilde gerçekleşti;