Trendyol’da 13. Hafta programı belli oldu. Haftanın açılış maçında Sms Grup Sarıyerspor ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu maç 7 Kasım Cuma günü oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak. Aynı gün saat Sipay Bodrum FK - İstanbulspor A.Ş. mücadelesi de saat 17.00’de başlayacak.

8 Kasım tarihinde Trendyol 1. Lig’de 3 maç oynanacak. 9 Kasım Pazar günü ligde oynanacak 4 maçla birlikte 13. Hafta maçları tamamlanacak.

İşte Trendyol 1. Ligde 13. Hafta maç programı;

07.11.2025 14:30 Sms Grup Sarıyerspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

07.11.2025 17:00 Sipay Bodrum FK - İstanbulspor A.Ş.

08.11.2025 13:30 Özbelsan Sivasspor - Manisa Futbol Kulübü 08.11.2025 13:30 Bandırma Spor - Boluspor

08.11.2025 16:00 Sakaryaspor A.Ş. - Serik Spor Futbol A.Ş.

08.11.2025 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Atakaş Hatayspor

09.11.2025 13:30 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor

09.11.2025 13:30 Adana Demirspor A.Ş. - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

09.11.2025 16:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor

09.11.2025 19:00 Arca Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK