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Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Vanspor'un 15 Nisan'da oynayacağı müsabaka için Van'a gelecek.

Süper Lig ve TFF 3. Lig takımları Rezv Lig kurulması toplantısına katılan Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak ve TFF Temsilcisi Fatih Sarp, toplantı sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. Büyükekşi, Vanspor FK'nın bundan sonraki maçlarına 1. Lig ve Süper Lig hakemlerinin atanacağını söyledi.

15 Nisan Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumunda gerçekleşecek Vanspor FK – Kocaelispor müsabakası için Van'a geleceğini belirten TFF Başkanı Büyükekşi'ye Arda Turan, Nihat Kahveci ve Hamit Altıntop gibi isimlerde eşlik edecek.