2025 – 2026 futbol sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kendi sahasındaki ilk maça Esenler Erokspor karşısında çıkacak. Bir süredir standartlara uygun hale getirilmek için çalışmaların yapıldığı Van Atatürk Şehir Stadı da bu maç öncesi hazır hale getirildi.

Trendyol 1. Lig’de 2. hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu sezon kendi sahasındaki ilk maça Esenler Erokspor karşısında çıkacak.

Bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde sürdüren kırmızı – siyahlılar, ilk haftanın moraliyle sahaya galibiyet için çıkacak.

STAT TADİLATA ALINMIŞTI

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Esenler Erokspor maçının hangi sahada oynayacağı, Van Atatürk Şehir Stadı’ndaki tadilatlar nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonunun geçtiğimiz günlerde açıkladığı programda yer almamıştı.

Bir süre önce, Van Atatürk Şehir Stadı’nın, 1. Lig standartlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalara başlanmıştı. Yoğun tempoda yapılan çalışmalarla stat maç oynanmaya ve diğer standartları karşılamaya uygun hale getirildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da onay verdi ve İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Esenler Erokspor arasında oynanacak maçın yerini Van Atatürk Şehir Stadı olarak açıkladı.

Buna göre 17 Ağustos Pazar günü oynanacak olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Esenler Erokspor maçı Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.