Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, namağlup ve lider Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaştı. Zor geçen maç 0 – 0 berabere tamamlandı ve lider bu sezon ilk kez puan kaybı yaşamış oldu.

Zor deplasmanda Van Spor taraftarları yine tribünlerdeki yerini alarak takımını desteklemeyi sürdürdü. Gerek iç sahada gerek deplasmanda takımını yalnız bırakmayan taraftarlar, futbolular için önemli bir itici güç olmayı sürdürüyor.

Van Spor'dan teşekkür

Çorum deplasmanında da durum değişmedi ve taraftarlar futbolculara büyük moral verdi. Taraftar desteğinden dolayı Van Spor’dan da teşekkür mesajı geldi.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Çorum deplasmanında takımımızı 90 dakika boyunca büyük bir coşkuyla destekleyen değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Dönüş yolunda olan tüm taraftarlarımıza kazasız-belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz” denildi.