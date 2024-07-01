2023 yılının ortalarına doğru ise Suriye hükümeti ve muhaliflerin arasında yapılan müzakereler sonucunda, ülkede bir geçiş süreci başlatılmıştır. Bu süreçte, yeni bir anayasa hazırlanması, demokratik seçimlerin düzenlenmesi ve çeşitli reform adımlarının atılması planlanmıştır.

Ancak 2024 yılının başlarında, bu geçiş sürecinin tam olarak işlemediği, reformların yavaş ilerlediği ve muhaliflerin hükümete olan güveninin sarsıldığı görülmüştür. Bunun üzerine Suriye'nin birçok bölgesinde yeniden ayaklanmalar ve protestolar başlamıştır.

Suriye halkının, 13 yıldır süren çatışmalar sonrası barış, istikrar ve demokratik değişimi talep ettiği anlaşılmaktadır. Ancak bu sürecin zorlu ve karmaşık olduğu da açıktır. Ülkenin en kısa sürede istikrara kavuşması ve vatandaşlarının temel haklarının korunması umuduyla gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor.