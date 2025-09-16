Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut izleyenleri hayran bıraktı.

Akşam saatlerinde dağın zirvesini kaplayan yoğun bulut, Van Gölü'nün maviliğiyle uyum sağlayarak doğa tutkunlarını hayran bıraktı. Van Gölü sahilinde oturup görüntüyü izleyenler, "Sanki gökyüzüyle göl birleşmiş gibi bir manzara ortaya çıktı" sözleriyle doğanın sunduğu güzelliğe hayran kaldı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara, fotoğraf severler tarafından da ilgiyle görüntülendi.