13 Ekim 2024 - Hizbullah, İsrail'e yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıyla gündeme geldi. Saldırının hedefi, Hayfa'nın güneyindeki bir askeri üs oldu. İlk bilgilere göre, yemekhane içerisinde bulunan 10 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, toplamda ise 60 yaralı olduğu bildiriliyor. Ölü sayısının artması bekleniyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin saldırıda yaşamını yitirmiş olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak, resmi kaynaklardan bu konuda henüz bir doğrulama gelmedi.

İsrail medyası, olayla ilgili ilk açıklamalarında, ölü sayısını belirtmeyerek, yaralı sayısının 67'ye yükseldiğini duyurdu.

Hizbullah ise saldırının amacını, "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına destek vermek ve Lübnan'ı savunmak" olarak açıkladı. Saldırının ardından gelişmeler yakından takip ediliyor.