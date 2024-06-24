Sahil kenarında veya yeşil alanlarda vakit geçirmek isteyen vatandaşları huzursuz eden sineklerin temizlenmesi kapsamında Edremit Belediyesi, belirli periyotlarla ilaçlama ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla beraber yeşil alanlar ve sahil kenarlarında artan sinek popülasyonu vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, belediye ve gerekli kurumların yaptığı ilaçlama çalışmalarının arttırılması gerektiğini bildirdi.

Zaman zaman sahil kenarları başta olmak üzere belirli alanlarda ilaçlama yapan belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.