Ülke genelinde 8 Temmuz'da başlayan ve 25 Ağustos'ta son bulacak proje kapsamında yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler, ülkenin dört bir yanını gezme fırsatı buluyor.

Projeden faydalanmak isteyen ve rotasını Van'a çeviren 18-30 yaş aralığındaki ziyaretçiler, konaklamaları için hazırlanan yurtlara günler öncesinden talepte bulunuyor.

Şehir dışından gelen ve yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz konaklayan gençler, Kedi Villası, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi ve Van Müzesi'ni ziyaret ediyor.

Misafirler, Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı ve koylarının yanı sıra tarihi mekanları, temiz ve serin havasıyla farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan kenti gezmenin tadını çıkarıyor.

"Daha önce Van'a hiç gelmemiştim"

Batman'dan gelerek yurtta kalan Şevval Çınar, AA muhabirine, projeyi Bakanlığın sosyal medya hesaplarında gördüğünü ve değerlendirmek istediğini söyledi.

5 gün boyunca gezdiği Van'ı çok sevdiğini belirten Çınar, "Projeyi iyi ki değerlendirmişim. Daha önce Van'a hiç gelmemiştim. Doğunun incisi olarak anılıyor. Çok güzel bir şehir, geze geze bitiremedim. Son günüm, hala da geziyorum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Proje kapsamında kentteki üniversiteleri de tanımış oluyorum. Farklı şehirleri tanıma fırsatımız oluyor. Başka illere de gideceğiz." dedi.

Arkadaşıyla şehri gezen Kübra Geylani de projenin gençler için çok değerli olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında diğer şehirlere de gideceklerini anlatan Geylani, "Gençler için çok güzel bir proje. Van'ı serin ve gezilecek birçok yeri olduğu için seçtik. Çok güzel yerler gezdik. Burada son günümüz. Arkadaşımla beraber Diyarbakır, Mardin ve Gaziantep'e de gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Geylani, Gençlik ve Spor Bakanlığına "Seyahatsever" projesi için teşekkür etti.