Vanekspres.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İshak Kara, Antalya’da faaliyet gösteren Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti (GMC) tarafından “Yılın Gazetecisi” ödülüne layık görüldü.

GMC tarafından yapılan değerlendirmede, Kara’nın Van’daki mesleki çalışmalarında doğru ve tarafsız habercilik ilkelerini gözettiği, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu önceleyen bir yayın anlayışı benimsediği ifade edildi. Cemiyet yetkilileri, ödülün Van’da yıl boyunca ortaya konulan başarılı gazetecilik performansının bir sonucu olarak verildiğini belirtti.

Ödülü memnuniyetle karşıladığını ifade eden Kara’ya, 22 Aralık Pazartesi günü Antalya’da düzenlenecek törenle ödülünün takdim edileceği bildirildi.