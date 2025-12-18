Tenzile Ana İlkokulu öğretmenleri, çevre bilinci oluşturmak ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla öğrencileriyle iki ay önce "Yeşeren Kumbaram" projesini başlattı.

Bu kapsamda geri dönüşüm malzemelerinden kumbaralar tasarlayarak geri dönüşüm konusunda farkındalığı artıran okulun dördüncü sınıf öğrencileri, bu kumbaralarda biriktirdikleri 30 bin lirayı TEMA Vakfına bağışladı.

Öğretmenler tarafından paranın bankaya yatırılmasının ardından TEMA Vakfı yetkililerince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Bursa, Hatay, Eskişehir, Karabük, Çanakkale, Bilecik, Denizli ve Aydın'da orman yangınlarından etkilenen alanlara 213 fidan dikildi.

"Dayanışmayı, iyiliği ve birlikte başarmanın mutluluğunu öğrendik"

Projeye öncülük eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Funda Bilgin, AA muhabirine, amaçlarının öğrencilere doğa sevgisi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam farkındalığı kazandırmak olduğunu vurguladı.

Orman yangınlarında binlerce ağacın ve canlının zarar gördüğünü, bu nedenle doğaya katkı sunacak böyle bir projeyi hazırlamaya karar verdiklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Çocuklar fanus gibidir, içine ne koyarsanız dışına da o yansır. Projeyle sadece para biriktirmedik, dayanışmayı, iyiliği ve birlikte başarmanın mutluluğunu öğrendik. Öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları kumbaralarla hem tasarrufu hem de çevreye duyarlı birey olmayı deneyimledi. 30 bin lira topladık. Fidanlarımız farklı illerde toprakla buluştu. Öğrencilerimiz TEMA Vakfı tarafından bu örnek davranışları dolayısıyla belgeyle onurlandırıldı. Belgeleri sınıflarımızın en güzel yerlerine astık."

"Atık malzemelerden kumbaralar yaptık"

4. sınıf öğrencisi Hasibe Simay Güvendik de orman yangınlarından duydukları üzüntü nedeniyle projeye katıldıklarını dile getirdi.

Ormanların korunması gerektiğini ifade eden Güvendik, "Evdeki atık malzemelerden kumbaralar yaptık. Biriktirdiğimiz harçlıklarımızı TEMA Vakfına bağışladık. İnşallah fidanlarımız büyür ve ülkemize oksijen olur." dedi.

Öğrencilerden Yusuf Yuşa Asar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Yeşil Vatan Seferberliği"ne öğretmenlerinin öncülüğünde destek verdiklerini anlatarak, "İki ay boyunca kumbaralarımızda para biriktirdik. TEMA Vakfına yaptığımız bağışla Çanakkale'de orman yangınlarında zarar gören alanlara fidanlar dikildi. Bu sayede doğaya katkı sunduk." diye konuştu.

Büşra Kürümoğlu da bağışlarıyla ülkeye yeni ağaçlar kazandırıldığını, çok mutlu olduğunu söyledi.