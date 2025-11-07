Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak. Zor geçmesi beklenen maça her iki takımın da başlayacağı 11 açıklandı.

Ev sahibi ekip sahaya; Muhammed Alperen Uysal, Fethi Özer, Hamıdou Traore, Malaly Dembele, Julien Francois Marc Anzıiani, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Ömer Bayram, Muhammet Ali Özbaskıcı, Moustapha Camara, Axel Paul Urie ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise; Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Naby Youssouf Oulare, Francesc Crespi Regis, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Faruk Can Genç, Jefferson Nogueira Junior, Anestis Vlachomitros ve Aliou Badara Traore ile maçta 3 puanı arayacak.