Bakanlıktan yapılan açıklamada, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin tespit edilerek önlenmesi, ticaretin adil, yasal, rekabetçi ve güvenli zeminde ve kesintisiz sürdürülmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen operasyonlarda, sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, İnterpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar başta olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit edildiği paylaşıldı.

Bu kapsamda meri mevzuat hükümleri çerçevesinde yılbaşından itibaren yakalanan toplam 434 araç hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşlem gören araçların 282’sini otomobiller, 52’sini iş makineleri ve 15’ini tır cinsi taşıtlar oluşturmaktadır. Toplam 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 lira değerindeki bu araçların 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 liralık kısmı otomobil grubuna aittir. Ticaret Bakanlığımız, taşıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almaya devam edecektir."