Uzun süredir devam eden ve zaman zaman trafiği zora sokan Edremit Köprülü Kavşak Projesi tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kent içi trafiği rahatlatmak üzere başlatılan Van Çevre Yolu Projesi kapsamında bulunan Edremit bağlantı yolu ile köprülü kavşak çalışmaları tamamlandı ve yol bugün itibarıyla hizmete açıldı.

Uzun süredir süren inşaat çalışmaları sebebiyle zaman zaman aksayan Edremit yolu trafiğin, projenin bitirilmesiyle birlikte normal akışına dönecek.

2025 yılı Mayıs ayı sonunda inşasına başlanan projede çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafiğe açılan yol hakkında paylaşım yapan Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, köprülü kavşağın hizmete girdiğini kaydederek, hayırlı olmasını diledi.