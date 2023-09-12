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Wanhaber / Haber Merkezi

Turisttik öneminin yanı sıra Osmanlı döneminde ve günümüzde ulaşım bakımından da kıymetli olan Van Gölü, havzasında bulundurduğu yerleşim yerleri için de büyük önem taşıyor. İçerisinde barındırdığı balığıyla yaklaşık 30 bin kişinin geçim kaynağı olan Van Gölü ayrıca son yıllarda gün yüzüne çıkan mikrobiyalitlerin yanı sıra 2021 yılında NASA tarafından çekilen fotoğrafla da adından sıkça söz ettiriyor.

Van ve Türkiye’nin yanı sıra dünya için de büyük öneme sahip olan Van Gölü, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Van TSO) projesiyle kitap konusu olacak. Van TSO tarafından hazırlanan proje kapsamında özellikle Van Gölü ile ilgili yazılar yazan, makaleler oluşturan ve tezler kaleme alan akademisyenler Van Gölü Kitabı’nı hayata geçirecek.

HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

Hazırlanan proje ve Van Gölü Kitabı ile ilgili Van TSO’da hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kitabın editörü Prof. Dr. Suvat Parin ile kitabın yazarları Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Prof. Dr. Fazıl Şen, Prof. Dr. Orhan Deniz, Doç. Dr. Çetin Yeşilova, Doç. Dr. Metin Eren, Doç. Dr. Onur Köse, Dr. Öğr. Üyesi Numan Ertaş, Dr. Ergin Sarı yapılan toplantıya katıldı.

“SİZ BU İŞİN İLKİ OLACAKSINIZ”

Toplantıda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Öncelikle hayata geçirmiş olduğumuz projeye vermiş olduğunuz destekler ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Van Gölü şehrimiz ve ülkemiz için olmazsa olmaz bir velinimettir. Yüzyıllar boyunca insanlığa ve büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış Van Gölü için ne yazık bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Siz bu eserin en önemli isimleri ve ilki olacaksınız.” dedi.

TAKVA: KAYIT ALTINA ALMAK İSTEDİK

Başkan Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Malumunuz olduğu üzere ülkemiz genelinde 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında çalışmalar yapılmakta ve projeler hayata geçirilmektedir. Suvat Parin hocamızla yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda olmazsa olmazımız ve gelecek nesillere taşınması için korunması elzem olan Van Gölü’nü işlemek, ciddi anlamda kayıt altına almak istedik.

Bu doğrultunda alanında uzman siz hocalarımızın Van Gölü’nü kaleme almanızı talep ediyoruz. Hayata geçireceğimiz bu proje, bu kitap geleceğimize ışık tutacak ve içerisinde yer alan tarihiyle geçmişimizi gün yüzüne çıkaracak. Şimdiden kitapta yer alan ve bu iş için emek harcayacak siz kıymetli hocalarımıza teşekkür ederim.”

KİTAPTA YER ALACAK BÖLÜMLER

Toplantıda konuşan ve kitabın içeriğiyle ilgili bilgiler paylaşan kitabın editörü Prof. Dr. Suvat Parin, Van Gölü’nün interdisipliner açıdan ele alınacağını ve kitabın 6 ayda hayata geçirilmesini planladıklarını ifade etti.

Parin konuşmasını, “Kitabımızın muhtemel bölümleri şu şekilde oluşacak; Van Gölü’nün Jeolojik Tarihi, Van Gölü’nün Kıyı Özellikleri, Van Gölü’nün Su Özellikleri ve Su Kaynakları, Van Gölü’ndeki Adalar, Van Gölü’nde Mikrobiyalitler ve Tufalar, Akdamar Kilisesi, Van (Gölü) Balığı, Van Gölü ve Mitoloji, Van Gölü’nde Ulaşım (Tarihsel Boyut ve İmkanlar), Van Gölü’nde Havza Yönetim Modeli, Van Gölü’nü Çevreleyen Sosyoloji, Van Gölü’nün /Havzasının Jeoturizm Potansiyeli, Yerel, Ulusal ve Uluslarası Basında Van Gölü, Edebiyat ve Müzikte Van Gölü, Fotoğraflarla Van Gölü ve Van Gölü Bibliyografyası.” şeklinde sürdürdü.

KİTAPTA YER ALACAK İSİMLER

Parin, kitapta yer alacak bölümleri yazacak akademisyenleri açıkladı. İşte Kitaptaki bölümleri yazacak isimler:

Doç. Dr. Onur Köse, Dr. Öğr. Üyesi Numan Ertaş, Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Prof. Dr. Orhan Deniz, Doç. Dr. Çetin Yeşilova, Dr. Öğr. Üyesi Gulan Ayaz, Prof. Dr. Fazıl Şen, Van TSO - Necdet Takva, Doç. Dr. Aziz Kardaş, Prof. Dr. A. Menaf Turan, Prof. Dr. Suvat Parin, Dr. Ergin Sarı, Doç. Dr. Metin Eren, Prof. Dr. Yıldırım Güngör, Bilgi Belge Uzmanı - Samiye Erol Alkan.

Toplantı fikir alışverişi ile sona erdi.