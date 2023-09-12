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WanHaber - ÖZEL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Van'a geldi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Göktaş’ı havalimanında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan karşıladı.

İlk ziyaretini Van Valiliğine gerçekleştiren Bakan Göktaş, Vali Balcı ve ilgili kurum yetkilileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Değerlendirme toplantısının akabinde AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

“HEM GURURLU HEM DE MUTLUYUM”

AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş burada yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Değerli Teşkilat üyeleri ben bugün Van'a ilk defa geliyorum. Sizlerle beraber olduğum için büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Böyle coşkulu bir teşkilatla bir araya geldiğim için hem gururlu hem de mutluyum. Hem teşkilatımızı hem de başkanımızı tebrik ediyorum. Tabi Van farklı medeniyetlerin, farklı kültürlerin birlikte yaşadığı bir şehir. Bize düşen de bu tarih boyunca nasıl huzur ve barış içinde yaşandıysa bundan sonra da aynı barışı ve huzuru sürdürmek."

"VAN'DA BİRÇOK HİZMET YAPTIK"

21 yılda bir çok başarı elde ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş; "AK Parti iktidarları boyunca birçok başarı elde ettik. Türkiye, 21 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir noktaya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da birçok hizmet yaptık. Van depreminden sonra kısa sürede 32 bin TOKİ konutunu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bunlar, gerçekten partimizin yüz akı hizmetlerdir.

AK Parti olarak 21 yıldır millet için durmadan, yorulmadan mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Van’da bir çok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Göktaş; “7 sosyal hizmet merkezimiz var. Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinden faydalanan depremzedelerimiz var. Van'da 14 Çocuk Evimiz var. Toplam kapasitemiz 82, bu evlerimizde de 73 çocuğumuz kalıyor.

Çocuk Evleri Sitemiz var. Çocuklarımız için 250 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Sosyal Ekonomik Destek Programı kapsamında ailesinin yanında destek verilen çocuk sayımız 4 bin 553 kişi. Bakanlığımıza bağlı 60 kapasiteli bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 356 kapasiteli 2 özel engelli bakım merkezimiz mevcut.

Van'da 79,5 milyon liralık yatırım çalışması devam ediyor. Tamamlanan proje tutarımız 16,7 milyon lira. Kasım ayı içinde Özalp ilçesinde sosyal hizmet merkezinin açılışı gerçekleşecek. Başkale ilçesinde belediye tarafından Bakanlığımıza tahsis edilen bina, sosyal hizmet merkezi olarak kullanılacak. Türkiye'de ikinci olacak 'Van Sosyal Hizmet Kampüsü' 67 bin 961 metrekarelik alana inşa edilecek ve temelini bugün atacağız. AK Parti, bir icraat partisi, bir hizmet ve proje partisidir” şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİN TEK İSTEĞİ VAR"

Yapılan hizmetlerin iyi anlatılması gerektiğine değinen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Milletimizin tek isteği var; AK Parti teşkilatımızı sahada, yanında görmek. Komşularımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın ellerini samimiyetle tutalım. Gözlerinin içine samimiyetle bakalım. Hizmetlerimizi, yaptıklarımızı çok iyi anlatmamız lazım.

Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde gösterdiğimiz başarıyı yerel seçimlerde de gösterelim. Biz birbirimize yakın olursak, seçmen de bize yakın olur. Tüm teşkilatımız, her bir teşkilat mensubumuz el ele, gönül gönüle seçmene gidelim. Bugün yaptığımız gibi önümüzdeki süreçte de küskünlükleri, kırgınları bir kenara bırakalım, bir dava ile aynı çatı altında el ele yürümeye devam edelim. Bize yakışan bir kardeşlik dayanışmasıdır" dedi.

AÇILIŞA KATILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığından ayrıldıktan sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kadın Kooperatifleri Satış Ofislerinin açılışını yaptı.

Kadın Kooperatiflerinin Satış Ofisleri açılışı yapıldıktan sonra, açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Kadının aklından, zekasından faydalanarak "Kadının Gücü Van’ın Gücü" sloganıyla 13 ilçede açılan kooperatifler markalaşacak" dedi.

Akabinde Edremit'e hareket eden Bakan Göktaş, Van'da sırası ile 13 İlçedeki 100 Aile Destek Merkezinin Açılışı, Sosyal Hizmet Kampüsü Temel Atma Töreni, Edremit Sahil Aile Destek Merkezi Ziyareti ve Van Kadın Sanatçılar Sergi Ziyareti gerçekleştirecek.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk