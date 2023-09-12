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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber ve A Para ortak yayınında tarım ve orman gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“(Tahıl Koridoru) Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapmış olduğu görüşmede gündeme gelen konulardan bir tanesiydi.

Her iki devlet başkanı da 1 milyon ton buğdayın Türkiye’de işlenip un haline getirilerek Afrika ülkelerine sevkiyatı konusunda mutabık kaldılar. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız sadece 1 milyon tonda kalmamasıyla ilgili görüşlerini de beyan ettiler. Bu konudaki detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, şu anda hazırlıklar devam ediyor.”

3 HAFTADA 55 BİN GIDA DENETİMİ

“81 ilde eş zamanlı bütün unsurlarımızın sahada olduğu ve belirli sektörleri, belirli servis veren yerleri denetim programına alan bir çalışma başlattık. 21 Ağustos’ta başladı, 8 Eylül’de de sona erdi. Burada toplu gıda tüketimi yapılan lokantalar, restoranlar, oteller gibi yerlerin denetimi yapıldı. Yaklaşık 7 bin 642 arkadaşım katıldı, 55 bine yakın denetim yapıldı.”

“Yarından itibaren de bakkal gibi, kasap gibi, şarküteri gibi, market gibi işletmelere arkadaşlarımız 81 ilde eş zamanlı olarak denetimlerini başlayacaklar. Biz bu konuda tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz, o yüzden halkın sağlığıyla alakalı konulara son derece önem veriyoruz.”

“BU YIL 64 MİLYAR LİRA DESTEKLEME YAPACAĞIZ”

“Tarımın sürdürülebilirliği, verimlilik, kalite gibi unsurlarda desteklerin yönlendirici etkilerini kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar üreticilerimize 2023 yılı içerisinde 40 milyar liralık destek ödendi, sene sonu itibarıyla bu rakam 64 milyara ulaşacak.”

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ

“Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza projelerinde pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve onların projelerinde ekstra puanlar veriyoruz ki, onlar bu desteklerden ve teşviklerden faydalanabilsinler diye.

Günün sonunda tarımsal üretimin içerisinde yer alan gençlerimiz ve kadınlarımız göreceklerdir ki hem kendileri kazanıyorlar hem de ülkemiz kazanıyor, ülkemizin geleceği için gençlerimizi ve kadınlarımızı son derece önemli görüyoruz.”

YAPAY ZEKAYLA REKOLTE TAHMİNİ

“Tarımda teknolojinin kullanımı çok farklı boyutlarda hem üretim aşamasında üretim öncesi üretim aşamasında ve sonrası safhalarda mutlaka kendi yerini bulmak durumunda.

Biz yapay zeka kullanımıyla rekolte tahmini konusunda TÜBİTAK ve Dijital Dönüşüm Ofisimizle bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın sonucunda bir bölgemizde pilot uygulama gerçekleştirilecek ve bu pilot uygulamanın sonuçlarına göre bunu tüm Türkiye’de yaymış olacağız. Elbette bu proje sadece rekolte tahmini için kullanılmayacak.

Aynı zamanda bizim kullanılmayan veya işlenmeyen tarım arazilerinin kullanılması ve işlenmesiyle alakalı başka projelerimiz de var. Orada işlenmeyen arazilerin tespitiyle alakalı da yine yapay zeka ve uydu teknolojilerini birlikte kullanmış olacağız.”

BARAJ VE GÖLETLERİN SAYISI 3,5 KAT ARTTI

“Suyun tasarruflu bir şekilde kullanımı son derece önemli. Bu tarımın su kullanımında en büyük paya sahip olması sebebiyle özellikle sulamalarla alakalı, suyun verimli kullanımıyla ilgili uzun yıllardır devam eden birtakım teşvikler var.

Örneğin, son 15 yılda basınçlı sulama sistemleriyle ilgili verilen teşvik miktarı 1,2 milyar. Aynı şekilde son 21 yılda yaklaşık 9590’na yakın su depolama tesisi oluşturulmuş. Bunlara da yaklaşık 500 milyarlık bir yatırım söz konusu. Baraj ve göllerimiz var yine yaklaşık 504 baraj ve gölden şu anda 1701’e çıkmış durumdayız, 3,5 kat artmış vaziyette.”

SU VERİMLİĞİ SEFERBERLİĞİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

“Su Verimliliği Seferberliği’ni Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatmıştık. Ancak deprem sebebiyle ara vermek durumunda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz, ben de burada duyarlılığı ve bize olan desteği için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum.”

“Suda Sıfır Kayıp, aynı Sıfır Atık gibi ilkesini mutlaka bizim yaygınlaştırmamız gerekir. Hem tarımsal üretimde, hem evsel kullanımda, hem de endüstriyel kullanımda. Dolayısıyla bu kampanyanın da su verimliliğiyle alakalı çok önemli bir boyutunun olduğunu söyleyebilirim.”

“Yerel idarelerde Türkiye’de su kayıp kaçağı ortalama yüzde 32, 2033 yılında bu oranı yaklaşık yüzde 25’e, 2040 yılında da yüzde 10’lara kadar düşürmeyi hedefliyoruz.

Böylece bir karşılaştırma için örnek verecek olursam, Ankara’nın 5 yıllık su ihtiyacının karşılanması söz konusu. Yine tarımda su verimliliğinin sağlanmasıyla alakalı bir durumumuz var, burada da sulama randımanının 2030’a kadar yüzde 60, 2050’ye kadar yüzde 65’e çıkarılması söz konusu olacak. Her 1 puanlık randıman artışının İstanbul’un 6 aylık suyuna denk geldiğini söyleyebilirim, bu da karşılaştırma için önemli.”

“MARDİN – CEYLANPINAR SU KANALI 70 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALANI SULAMAYA AÇTI”

Mardin-Ceylanpınar su kanalı, 221 kilometre uzunluğunda. Mardin ve Şanlıurfa’mızın verimli topraklarına suyun götürülmesiyle ilgili bir proje. Yaklaşık 250 bin hektarlık bir alanın sulanması planlanmış, bu zamana kadar 50 bin hektarlık alan, yani yaklaşık 70 bin futbol sahası büyüklüğünde alan sulamaya açılmış vaziyette.

Ekonomiye yaklaşık şu andaki haliyle 4 milyarlık bir katkısı var, ancak bütün hepsi tamamlandığında ekonomiye katkısı yıllık minimum 20 milyar olacak.”

“BU YIL 463 ORMAN YANGINI İHA’LAR TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ”

“Sene başından bugüne kadar 1.859 orman yangını oldu ülkemizde. Bunlardan 14’ü 100 hektar ve üzeri bir alanı etkiledi maalesef. Bunlardan 463’ü insansız hava araçları daha henüz başlangıç aşamasındayken, yangına dönüşmeden tespit etti. Yangınlarda yaklaşık 12 bin 670 hektarlık bir alan zarar gördü.”

“2022 yılında yanan yerlerle alakalı yenileme çalışmaları büyük oranda bitti, bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Her yıl yaklaşık minimum 600 milyon fidanı toprakla buluşturmak üzerine bir hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl 650 milyon fidanı toprakla buluşturduk.”

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÜRETİCİLERE 900 MİLYON LİRALIK DESTEK

“Yaklaşık 900 milyon liralık bir bütçesi olan depremde zarar görmüş hayvanların ilgili vatandaşlarımıza geri verilmesiyle ilgili bir çalışma başlatmıştık. Yaklaşık 43 binin üzerinde küçükbaş hayvanı kendilerine teslim ettik.

Bu hayvanların da çok verimli, üst düzey hayvanlar olmasına dikkat ettik. Yine yaklaşık 550 bine yakın kanatlı hayvan telefi olmuştu. Onları da kendilerine ilettik.

Yaklaşık 26 binin üzerinde kovanını kaybeden bal üreticilerimiz vardı, onların da kovanlarını arılı bir şekilde üretime hazır bir halde kendilerine teslim ettik. Yaklaşık 5 bin civarında bir büyükbaş hayvan hazırlığımız var, onları da en kısa sürede kendilerine teslim edeceğiz.”

Haber7