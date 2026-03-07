Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de Türkiye'nin kriz yönetimi ve savunma yapılanmasında önemli bir adım atıldı. Millî Savunma Bakanlığı dışındaki 16 bakanlığın "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kadrosuna yeni atamalar yapıldı.

Söz konusu başkanlıklar, bakanlıklar bünyesinde Ekim 2025'te yayımlanan bir kararnameyle kurulmuştu. Yeni yayımlanan kararla birlikte bu birimlerin yönetimine yapılacak atamalar da resmileşti.

BAKANLIKLARIN AFET VE SAVAŞ HAZIRLIKLARINI KOORDİNE EDECEK

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlıkları; bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların afet ve acil durumlar, sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları kapsamında yürüttüğü faaliyetleri takip edecek ve koordinasyonu sağlayacak.

Başkanlıklar ayrıca, bağlı oldukları bakanlıkları AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek. AFAD tarafından talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile bakanlıkların sorumluluğundaki çalışmaların yerine getirilmesini de sağlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE AFAD'A BİLGİ AKIŞI SAĞLANACAK

Yeni kurulan birimler, afet ve acil durum süreçlerinde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak. Bunun yanı sıra bakanlar tarafından verilen görevleri de yerine getirecek.

Kurulan başkanlıkların temel amacı; bakanlıkların afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin çalışmalarını koordine etmek, AFAD ve Cumhurbaşkanlığı ile kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ise savunma ve savaş hazırlıklarının ana yürütücüsü olması nedeniyle bu yapılanmanın dışında tutuldu.

İŞTE ATANAN İSİMLER

Adalet Bakanlığı — İbrahim ÇELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı — Ahmet ERGÜL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı — Ali MERT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı — İsmail CEYLAN

Dışişleri Bakanlığı — Taner ATAMAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı — Selim ÇİÇEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı — Mustafa ÇELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı — Murat ÇEVİK

İçişleri Bakanlığı — Mustafa GÜNGÖR

Kültür ve Turizm Bakanlığı — Arda HEB

Millî Eğitim Bakanlığı — Metin TAYARER

Sağlık Bakanlığı — Gökhan YILMAZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — İbrahim KÜTÜK

Tarım ve Orman Bakanlığı — Hüseyin ERBAŞ

Ticaret Bakanlığı — Tayfun TEMUR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı — Şakir ÜNVER