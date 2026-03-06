Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda ’Esnaf ve Sanatkarlarla İftar’ programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarlarımız, odalarımız ve birliklerimiz bin yıl boyunca ahilik gibi özgün bir kaynaktan beslendiler. Bir yandan ticari faaliyetlerini en güzel şekilde icra ederken diğer yandan sosyal yapımıza eşsiz değerler armağan ettiler.

Helal kazancı, alın terini daima gözetirken, ticareti ve alışverişi toplumun huzur ve selametine neticede de Allah’ın rızasına giden bir yol olarak gördüler. ’Alanda satanı gözet, satanda alanı gözet, karında kalanı gözet, Mevla’dan al Mevla’ya ver’ diyen merhum Alvarlı Efe Hazretleri’nin hikmet dolu mısraları aslında meseleyi en veciz şekliyle tarif etmektedir" diye konuştu.

"İran’a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı"

Esnaf ve sanatkarları var eden kadim değerlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir durumun içinde olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşadığını vurguladı. İran’a yönelik hava saldırılarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor.

Ne yazık ki başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum, bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran’a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran’ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA’lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı" şeklinde konuştu.

"Akaryakıt fiyatlarında artışların önüne geçmek amacıyla ‘Eşel Mobil Sistemi’ni’ devreye aldık"

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının ardından akaryakıt zamlarına yönelik ‘Eşel Mobil Sistemi’ne geçildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüzde yirmilere varan artışlar oldu. Bizde akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmelerin kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla ‘Eşel Mobil Sistemi’ni’ devreye aldık. Buna göre benzin, motorin ve LPG’nin fiyatı artarsa artış tutarının yüzde 75’ine kadarı bu ürünlerin ÖTV’sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının on lira olması halinde bu tutarın sadece iki buçuk lirası tabelaya yansıyacak. Geri kalan yedi buçuk lira vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahaneyle fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında ihmal ve tereddüt göstermiyoruz"

Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.

Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye’nin dostluğunun kadro kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır" dedi.

"86 milyonun güvenliğini merkeze alan hassas bir politika izliyoruz"

Bugün içinde başka ülkelerin liderleri ile yaptığı telefon görüşmelerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız da şundan emin olsun. Hükümetimiz tıpkı beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı’nda olduğu gibi İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. 86 milyonun güvenliğini merkeze alan hassas bir politika izliyoruz. İnşallah bu tutumumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Telefon görüşmelerimiz hız kesmeden sürüyor.

Bugün Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le görüştük. İlham kardeşime Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef alan bugünkü saldırıdan üzüntü duyduğumuzu ve saldırıyı kınadığımızı ifade ettim. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah’ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır."

"Krizlere rağmen ekonomimiz 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü"

Dünyadaki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin ekonomisinin 2025 yılında 3,6 büyüme gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme rakamlarını hep beraber takip ettik. Dünyadaki belirsizliklere ve bölgemizde dalga boyu artan krizlere rağmen ekonomimiz 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Milli gelirimiz 1,6 altı trilyon dolara, kişi başına gelirimiz 18 bin 40 dolara yükseldi.

Sanayi sektörümüz son beş yılın en yüksek büyümesini kaydetti. Bu rakamlarla 2025’te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. G20 içindeyse beşinci sırada yer alıyoruz. En büyük baş ağrımız olan enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe, fiyat istikrarını sağladıkça, geçici zorlukları aştıkça Türkiye’nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır" dedi.

Esnaf ve sanatkarlar için yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu tartışmasız bir gerçek ki elde ettiğimiz tüm bu başarıları da siz esnaf ve sanatkarlarımızın çok önemli payı vardır. Rabbim sizlerden razı olsun. Yokluğunuzu göstermesin. Sizlerle birlikte büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim biz de hükümet olarak hiçbir zaman ticaret erbabımızı yalnız bırakmadık. Destek paketlerimizle, teşviklerimizle, kredi imkanlarımızla ve yaptığımız düzenlemelerle esnafımızın ayakta kalması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli tüm adımları attık. Salgın sürecinde zarara uğrayan esnafımıza dört ayrı program kapsamında yaklaşık dokuz milyar lira hibe desteği sağladık. 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkarımıza Halkbank üzerinden 6,7 milyar lira tutarında destek kredisi kullandırdık. 2002’de beş bin lira olan faiz indirimli kredi şahıs üst limitini 2023’te 650 bin liraya, 2024’te 750 bin liraya ve 2025’te ise tam bir milyon liraya çıkardık. İş yeri ve taşıt alımları kapsamındaki indirimli kredilerin üst limitini iki buçuk milyon liraya yükselttik."