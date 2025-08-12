Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Van’ın tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Van Müzesi’nin Urartu’dan günümüze kadar uzanan zengin bir tarih barındırdığını dile getiren Ercan, müzenin yeterince ziyaret edilmediğini gözlemlediğini aktararak, Van’ın tarihi güzelliklerinin yanı sıra doğal güzellikleri de barındırdığını vurguladı.

“VAN, TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ”

Vanlıların, şehrin değerini bilerek hem tarihine hem de doğasına sahip çıkması gerektiğini dile getiren Ercan, “Van, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel derinliğiyle adeta bir hazine. Ancak ne yazık ki, Vanlılar olarak bu değerlerin yeterince farkında değil ve onlara hak ettikleri ilgiyi göstermiyor. Şehrin muhteşem bir müzesi var; Urartu medeniyetinden günümüze uzanan köklü bir tarihin izlerini taşıyor. Yine de vatandaşların çoğu bu müzeyi ziyaret etmiyor, onun barındırdığı hikayelerden habersiz kalıyor.” dedi.

Van’da tarihi ve doğal güzelliklerin herkesin ortak mirası olduğunu dile getiren Ercan, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Van’ın tarihi sadece müzeyle sınırlı değil; birçok tarihi yapılar, bu toprakların ne kadar derin bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu yapılara karşı duyarsız bir tavır sergileniyor; çevreye, tarihe yeterince sahip çıkılmıyor, onları korumak için gereken özen gösterilmiyor. Bu eserler, sadece Van’ın değil, herkesin ortak mirası.”