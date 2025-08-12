Beraberindeki Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman ile Mollakasım Mahallesi'ne gelen Türkmenoğlu, kavun ve karpuz hasadına başlayan çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Türkmenoğlu, tarımın her alanında üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

1600 dekarda 8 bin ton kavun ve karpuzun üretildiğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Van artık tarım şehri oldu, sebze ve meyve üretim merkezi haline geldi. 3,5 milyon dekar olan ekilebilir arazimizin tamamını kullanmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Gördüğünüz tarım arazisinde bir tarafta karpuz ve kavun hasadı bir taraftan da sebze ekimi var. Üreticimiz şehrimize tarımsal anlamda üretim desteği sağlıyor."