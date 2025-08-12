Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; "İlimiz genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Temmuz - 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 12 adet cep telefonu, 17 adet bilgisayar ve aksesuarları, 8 bin 487 paket sigara, 41 adet elektronik sigara, 2 bin 400 adet makaron, 9 kilogram nargile tütünü, 32 adet elektronik sigara likiti, 315 adet puro, 35 adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3 adet uzun namlulu silah AK-47, 3 adet tabanca, 5 adet yivsiz av tüfeği, 182 adet uzun namlulu fişeği, 97 adet tabanca fişeği, 204 adet av tüfeği fişeği, 4 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 28 olay kapsamında 48 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.