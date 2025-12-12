Edinilen bilgilere göre kaza, Özalp yolu üzerinde bulunan Kömürcüler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Yol çalışması alanında çalışan bir yük kamyonu, çalışma sahasından çıktığı sırada plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobilde yangın çıktı. Olay yerine çağrılan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, araca müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.