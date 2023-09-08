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Wanhaber

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, pazar günü kendi sahasında Adıyaman FK'yi konuk etti.

Ligin ikinci maçında rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Van Spor FK, puanını 6'ya yükseltirken, saha olayları nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 5 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

Alınan karara göre Van Spor'a 28 bin TL para cezası verildi.

PFDK tarafından alınan karara ilişkin: "Bitexen Vanspor FK’nin, 05.09.2023 tarihinde oynanan Bitexen Vanspor FK - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.

Haber: Umut Tarhan