TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligin 32. haftasında Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile Acnturk Sigorta Van Spor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 2 – 2 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ardından her iki kulüp de, “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

PFDK her iki kulübün de aralarında olduğu sevklerle ilgili kararını açıkladı. Buna göre ev sahibi ekip Karacabey Belediye Spor A.Ş.’ye 16 bin TL para cezası verilirken, Acnturk Sigorta Van Spor FK’ye ise 14 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararlarında her iki kulübe ilişkin karar şu şekilde paylaşıldı; “Karacabey Belediye Spor A.Ş.’nin, 24.03.2024 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.–Acnturk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin, 24.03.2024 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.–Acnturk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.