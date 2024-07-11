Bu sezon TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü’nde transfer çalışmaları başladı. İlk olarak iç transferi bitirmeyi planlayan yönetim Hasan Bilal, Ahmet Eren ve Harun Kavaklıdere’ye imza attırdı.

Sinan Kurumuş, Muhammed Gönülaçar, Bahattin Berke Demircan ve Metincan Cici ile yollarını ayıran Van Spor FK’de son ayrılan isim ise 27 yaşındaki başarılı kaleci Nurullah Aslan oldu.

“NURULLAH ASLAN’A HOŞGELDİN DİYORUZ”

Tecrübeli kaleciyi dün resmen duyuran Amedspor, şu ifadelere yer verdi; “Amedspor’a hoş geldin Nurullah Aslan. Son olarak Vanspor FK forması giyen 27 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan’ı renklerimize bağladık. Bu sezondan itibaren TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan kulübümüzün formasını terletecek ve Amedspor için mücadele edecek olan Nurullah Aslan’a “hoş geldin” diyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.”

KALECİ ASLAN’DAN 1 GOL

Van Spor FK, geçen sezonun 32. haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaştığı maçın uzatma dakikalarında kaleci Aslan, ceza sahasına gelerek yaptığı kafa vuruşunda 1 gol kaydetmişti. Nurullah Aslan, birçok maçta da dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu.